تكنولوجيا: روبوت بشري يؤدي الشقلبات والركلات بسعر أقل من 6,000 دولار

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Unitree الصينية عن روبوتها البشري الجديد R1، الذي يمكنه تنفيذ حركات بهلوانية مذهلة مثل الشقلبات، والوقوف على اليدين، وركلات الكاراتيه الدائرية، وكل ذلك بسعر لا يتجاوز 5,900 دولار فقط — أي أقل من سعر جهاز MacBook Pro كامل المواصفات.

يبلغ وزن الروبوت نحو 25 كجم، ويصل طوله إلى 1.22 متر، ويعتمد على نموذج متعدد الوسائط كبير (Large Multimodal Model) يمنحه القدرة على تنفيذ مهام معقدة، على الرغم من عدم تحديد استخدامات عملية واضحة له حتى الآن.

في مقطع فيديو ترويجي، أظهرت الشركة قدرات R1 المدهشة، حيث قام بحركات رياضية قوية مثل الجري على المنحدرات، والملاكمة، والركلات، إلا أن الشركة لم تقدّم سيناريوهات لاستخدامه في الحياة اليومية بعد.

الروبوت مزود بعدد من التقنيات المتقدمة، منها كاميرا ذات زاوية رؤية فائقة الاتساع، ومصفوفة صوتية من أربعة ميكروفونات للتعرف على الأصوات والصور، إلى جانب دعم Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2، ما يجعله مهيأً للتفاعل الذكي والسريع في البيئات المختلفة.

وتروج الشركة للروبوت بوصفه جهازًا “قابلاً للتخصيص بالكامل”، ما يفتح الباب أمام مطورين ومهتمين بتعديله لأداء مهام منزلية مستقبلًا، وربما حتى استخدامه كمساعد شخصي — على غرار ما تعمل عليه شركة ميتا في مشاريعها الخاصة بروبوتات المساعدة المنزلية.

كما أثارت الشركة الجدل بإعلانها عن بطولة قتال روبوتات باستخدام R1، في مشهد يذكّر بفيلم الخيال العلمي الشهير Real Steel، ما يشير إلى إمكانية برمجة الروبوتات لمهام ترفيهية أيضًا.

يُعد R1 خطوة أكثر اقتصادية مقارنة بسلفه Unitree G1 الذي تم عرضه في معرض CES 2025 بسعر يبدأ من 16,000 دولار، لكنه واجه انتقادات بسبب بعض الأعطال في الأداء، كما أن R1 يُعد منافسًا منخفض التكلفة لروبوتات شبيهة مثل Optimus من شركة تسلا، الذي يُتوقع أن يبلغ سعره حوالي 20,000 دولار.

بفضل مزيجه الفريد من السعر، والحركة، والمرونة، قد يفتح R1 آفاقًا جديدة في سوق الروبوتات البشرية، سواء للاستخدام المنزلي، أو الترفيهي، أو حتى للبحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدم.