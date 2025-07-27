تكنولوجيا: إطار نموذج أولي مسرّب على موقع مزادات يشير إلى قدوم Nintendo Switch 2 OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن جهاز Nintendo Switch 2 يحقق مبيعات قوية منذ إطلاقه، إلا أن بعض اللاعبين بدأوا بالفعل في ترقّب النسخة التالية من الجهاز. وقد بدأت الشائعات تتصاعد بشأن إصدار جديد محتمل من Switch 2 مزود بشاشة OLED.

بحسب موقع Gazlog الياباني المختص بالتقنية، ظهر مؤخرًا ما يُعتقد أنه الإطار الخارجي لنموذج أولي من جهاز Switch 2 على أحد مواقع المزادات الصينية.

يبدو الإطار مشابهًا إلى حد كبير للإصدار الحالي من Switch 2، والمتاح حاليًا على أمازون بسعر 449 دولارًا، باستثناء لونه الأبيض.

هذا اللون الأبيض تحديدًا هو ما أشعل التكهنات حول احتمال أن يكون هذا النموذج خاصًا بإصدار OLED من Switch 2، خصوصًا أن جهاز Switch OLED الأصلي جاء أيضًا بتصميم أبيض مع لمسات سوداء، مما يدعم هذه الفرضية إلى حد ما.

ومع ذلك، وكما هو الحال مع جميع الشائعات، يجب التعامل مع هذه المعلومة بحذر شديد. فمن الممكن بنفس القدر أن يكون هذا الإطار مجرد إصدار عادي لم يتم طلاؤه بعد، أو ربما طُلي بطبقة أساس فقط، أو حتى يُمثل لونًا تم التراجع عنه أثناء عملية التطوير.

حتى الآن، لا توجد مؤشرات قوية تدعم فكرة أن هذا النموذج يخص إصدار OLED من Switch 2.

ورغم أن هذا يُعد من أولى الشائعات المتعلقة بجهاز Switch 2 OLED، إلا أنه من المرجح أن نشهد المزيد منها خلال الفترة القادمة. ومع أن إصدارًا بشاشة OLED قد يظهر مستقبلًا، إلا أن هذا غير متوقع حاليًا، خاصة أن جهاز Switch 2 لم يمضِ على طرحه في الأسواق سوى بضعة أشهر.

يبدو ان إطلاق نموذج جديد في هذه المرحلة المبكرة مستبعدًا من قبل.

المصدر