شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 24 قمرًا صناعيًا إضافيًا من سلسلة ستارلينك خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت سبيس إكس 24 قمرًا صناعيًا إضافيًا من سلسلة أقمار الانترنت ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، في ثاني رحلة للشركة في أقل من 24 ساعة مخصصة لتوسيع مجموعتها الضخمة من الأقمار الصناعية.

وفقا لما ذكره موقع "space"، انطلق صاروخ فالكون 9 من مجمع الإطلاق الفضائي 4 شرقًا (SLC-4E) في قاعدة فاندنبرغ الفضائية بولاية كاليفورنيا، وتُعد هذه الرحلة التاسعة عشرة للمرحلة الأولى من فالكون (B1075)، والتي هبطت بنجاح على متن السفينة المتمركزة في المحيط الهادئ.

دفعت المرحلة العليا من الصاروخ أقمار ستارلينك الصناعية إلى الفضاء، وكانت في طريقها لنشر المجموعة (رقم 17-2) بعد حوالي ساعة من انطلاقها من الأرض.

وارتفع إجمالي عدد وحدات ستارلينك النشطة في المدار إلى 8032 وحدة، وذلك بفضل عمليتي الإطلاق اللتين أُجريتا خلال 24 ساعة، وفقًا لمتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.

كما مثل الإطلاق الذي جرى صباح الأحد المهمة 95 لشركة سبيس إكس لعام 2025، منها 92 مهمة على متن صواريخ فالكون 9، وكانت هذه المهمة رقم 520 المكتملة للشركة منذ عام 2008.