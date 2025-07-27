شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة "بايت دانس" تطلق روبوتات مساعدة تنظف المطابخ وتطوى الملابس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تعدّ الصين رائدة فى تطوير الروبوتات التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى، منذ أن اكتسبت هذه التقنية زخما عالميا، وبعد أن أنتجت بالفعل روبوتات لأغراض مختلفة، تخطط لإضافة روبوتات أخرى، حيث أطلقت بايت دانس وهى شركة صينية لتكنولوجيا الإنترنت، والشركة الأم لتطبيق تيك توك، نظاما روبوتيا يعتمد على الذكاء الاصطناعى يمكنه تخفيف عبء العمل البدنى فى المنزل، ويمكّن هذا النظام الروبوتات من أداء المهام المنزلية، مثل نشر الملابس وتنظيف الطاولات.

Robots that clean tables, hang clothes, and follow abstract instructions... all with minimal data and strong generalization.



[📍Bookmark the paper for later]



A VLA model built for long-horizon, dexterous tasks that adapts fast to new environments.



GR‑3 is a large-scale… pic.twitter.com/FhHEEzXozg — Ilir Aliu - eu/acc (@IlirAliu_) July 22, 2025

— Ilir Aliu - eu/acc (@IlirAliu_)النموذج الذى يحقق النجاح الباهر

دمج النظام الروبوتى مع GR-3، وهو نموذج رؤية وحركة واسع النطاق يمكّن الروبوتات من اتباع أوامر اللغة الطبيعية وتنفيذ مهام عامة، واستخدمت الشركة روبوتها المحمول ثنائى اليدين المستخدم فى مرحلة المختبر، والمسمى ByteMIni، فى هذه التجربة، بعد دمجه مع GR-3، أدخل الروبوت شماعة فى قميص وعلقها على شماعة ملابس، كما هو موضح فى الفيديو.

وكشف فريق التطوير فى بايت دانس أيضا عن القدرات الموسّعة لروبوت GR-3 فى تقرير فنى نفصل، ووفقا لذلك، تعامل الروبوت مع الملابس قصيرة الأكمام على الرغم من أن جميع الملابس فى بيانات التدريب كانت طويلة الأكمام، كما تمكن من التقاط بعض الأغراض ووضعها فى مكان محدد، كما تعرّف النظام على الأشياء ليس فقط بناء على أسمائها، بل أيضا على حجمها، مثل "الطبق الأكبر"، أو من خلال أوامر مكانية، مثل "على اليسار"، بحسب interesting engineering.

علاوة على ذلك، أنجز الروبوت مهمة "تنظيف طاولة الطعام" بأمر واحد فقط، وهى أنشطة تؤكد على مدى التقدم المطّرد للبشرية نحو إمكانية دمج الروبوتات فى حياتهم اليومية.



روبوت لكي الملابس وتنظيفها

تدريب النموذج

درّبت بايت دانس النموذج باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، جمعت كميات كبيرة من بيانات الصور والنصوص، وحسّنتها باستخدام بيانات من تفاعل البشر فى الواقع الافتراضى، ودرّبته أيضا عن طريق نسخ حركات الروبوتات الحقيقية، وقال الفريق: "نأمل أن يكون GR-3 بمثابة خطوة نحو بناء روبوتات عامة قادرة على مساعدة البشر فى الحياة اليومية".

يمثل هذا المشروع إنجازا كبيرا لقسم Seed، الذى يرأس أبحاث الذكاء الاصطناعى وتطوير نماذج اللغة الكبيرة فى الشركة، تأسس القسم عام 2023، بعد إطلاق OpenAI لـ ChatGPT فى نوفمبر 2022.

التركيز على الذكاء الاصطناعى والمستقبل القريب

لم يمر تركيز الشركة على الذكاء الاصطناعى مرور الكرام؛ إذ لدى فريق Seed بالفعل أكثر من 15وظيفة شاغرة فى مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعى المتجسد، كما يسافر المؤسس المشارك تشانغ يي بانتظام إلى بكين لتوجيه البحث والتطوير المتعلقين بالذكاء الاصطناعى.

ومع أن المستقبل يبدو مشرقا فى هذا الاتجاه، إلا أن تيك توك تواجه بالفعل تهديدا آخر بالحظر من الرئيس دونالد ترامب، الذى حث الشركة الصينية على اختيار كيان من بين المشترين المحتملين للمنصة فى أمريكا.