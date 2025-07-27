شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة عالمية جديدة: المياه العذبة تختفي بمعدلات مخيفة والان مع تفاصيل الخبر

تكشف نتائج جديدة من دراسة لأكثر من عقدين من عمليات رصد الأقمار الصناعية، أن قارات الأرض شهدت فقدانًا غير مسبوق للمياه العذبة منذ عام 2002، مدفوعًا بتغير المناخ، والاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية، والجفاف الشديد.

وفقا لنا ذكره موقع "Phys"، تُسلّط الدراسة، التي أجرتها جامعة ولاية أريزونا ونُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز"، الضوء على ظهور أربع مناطق "جفاف هائل" على نطاق القارات، تقع جميعها في نصف الكرة الشمالي، وتُحذر من عواقب وخيمة على الأمن المائي، والزراعة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والاستقرار العالمي.

ويُفيد فريق البحث بأن مناطق الجفاف على اليابسة تتوسع بمعدل يُقارب ضعف مساحة كاليفورنيا سنويًا، وأن معدل جفاف المناطق الجافة الآن يفوق معدل ازدياد رطوبة المناطق الرطبة، مما يُعكس الأنماط الهيدرولوجية الراسخة.

كما أن الآثار السلبية لهذا على المياه العذبة المتاحة كبيرة، حيث يعيش 75% من سكان العالم في 101 دولة تفقد المياه العذبة منذ 22 عامًا.

ووفقًا للأمم المتحدة، من المتوقع أن يستمر نمو سكان العالم خلال الخمسين إلى الستين عامًا القادمة، في الوقت الذي يتناقص فيه توافر المياه العذبة بشكل كبير.

حدد الباحثون نوع فقدان المياه على اليابسة، ووجدوا، لأول مرة، أن 68% منها ناتج عن المياه الجوفية وحدها، مما يُسهم في ارتفاع مستوى سطح البحر أكثر من مساهمة الصفائح الجليدية في جرينلاند والقطب الجنوبي مجتمعتين.

قال جاي فاميجليتي، الباحث الرئيسي في الدراسة وأستاذ في برنامج "المستقبل العالمي" في كلية الاستدامة بجامعة ولاية أريزونا: "ربما تُرسل هذه النتائج الرسالة الأكثر إثارة للقلق حتى الآن بشأن تأثير تغير المناخ على مواردنا المائية".

وأضاف: "القارات تجف، وتوافر المياه العذبة يتقلص، وارتفاع مستوى سطح البحر يتسارع، وإن عواقب استمرار الإفراط في استخدام المياه الجوفية قد تُقوّض الأمن الغذائي والمائي لمليارات البشر حول العالم.

واستخدم الباحثون بيانات أكثر من عقدين من الزمن من بعثتي تجربة استعادة الجاذبية والمناخ (GRACE) الأمريكية الألمانية وتجربة GRACE-Follow On (GRACE-FO)، للبحث في كيفية وأسباب تغير مخزون المياه الأرضية منذ عام 2002، ويشمل مخزون المياه الأرضية جميع مياه سطح الأرض ومياه النباتات، ورطوبة التربة، والجليد، والثلج، والمياه الجوفية المخزنة على اليابسة.

قال هريشيكيش أ. تشاندانبوركار، الباحث الرئيسي للدراسة وباحث في جامعة ولاية أريزونا: "من اللافت للنظر كمية المياه غير المتجددة التي نفقدها"، مضيفا "الأنهار الجليدية والمياه الجوفية العميقة أشبه بصناديق ائتمانية قديمة، فبدلاً من استخدامها فقط في أوقات الحاجة، مثل الجفاف المطول، فإننا نعتبرها أمرًا مسلمًا به. "

وكشفت الدراسة عن تذبذب لم يُبلّغ عنه سابقًا، حيث انقلبت مناطق الجفاف بعد عام 2014 من كونها تقع في الغالب في نصف الكرة الجنوبي إلى معظمها في الشمال، والعكس صحيح بالنسبة للمناطق الرطبة.