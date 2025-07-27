تكنولوجيا: تسريب خيارات التخزين والألوان لهاتف Samsung Galaxy S25 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب موعد إطلاق هاتف Galaxy S25 FE الجديد من سامسونج، بدأت التسريبات في الظهور بكثافة. ومن المتوقع أن يصل الهاتف في شهر سبتمبر، استنادًا إلى توقيت إصدار Galaxy S24 FE في العام الماضي.

وبالرغم من أننا نعرف بالفعل ملامح التصميم وبعض المواصفات الأساسية، ظهرت الآن تسريبات جديدة تتعلق بخيارات التخزين والألوان.

بحسب أحدث المعلومات، سيأتي الهاتف بخيارين من الذاكرة: 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

هذه الخيارات تُعد مخيبة للآمال إلى حدٍ ما، خاصة أن العديد من المنافسين في نفس الفئة السعرية أصبحوا يقدمون سعة 256 جيجابايت كخيار أساسي.

أما من حيث الألوان، فالهاتف سيأتي بأربعة ألوان هي: الكحلي، الأزرق الجليدي، الأسود النفاث، والأبيض. رغم عدم توفر صور رسمية لهذه الألوان حتى الآن، إلا أننا شاهدنا الألوان الثلاثة الأولى بالفعل في هواتف Galaxy S السابقة، مما يمنحنا فكرة واضحة عن مظهرها. ومن اللافت أن أيًا من هذه الألوان غير متاح حاليًا لهاتف Galaxy S24 FE.

المصدر