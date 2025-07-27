تكنولوجيا: سامسونج تغير استراتيجيتها باعطاء اولوية تحديثات One UI لهواتف الفولدابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أداء سامسونج غير المُرضي مع تحديث One UI 7، ظنّ الكثيرون أن إصدار One UI 8 المفاجئ والمبني على نظام Android 16 غير المُطلق رسميًا بعد بالتزامن مع إطلاق هاتفي Galaxy Z Fold7 وZ Flip7 لم يكن سوى محاولة للتعويض. لكن تبيّن لاحقًا أنه يُمثّل بداية لاستراتيجية جديدة في تحديثات النظام.

وفقًا للتسريبات التي نشرها المسرّب الشهير Ice Universe، يبدو أن سامسونج قررت منح الأولوية لهواتفها القابلة للطي، وهي سلسلة Galaxy Z Fold وZ Flip، في ما يخص تحديثات البرمجيات.

ابتداءً من الآن، ستأتي هذه الهواتف بأحدث إصدار من أندرويد مُثبّت مسبقًا فور الإطلاق، بينما ستحصل سلسلة Galaxy S على تحديث تدريجي لواجهة One UI.

في المقابل، قد تحتفظ سامسونج ببعض الأولوية لهواتف Galaxy S الرائدة من خلال التركيز على تحسين تجربة الاستخدام تدريجيًا مع كل إصدار جديد.

ورغم أن هواتف الفولدابل ستكون أول من يحصل على التصميمات الجديدة للواجهة ومزايا الذكاء الاصطناعي والتحسينات البرمجية، فإن سلسلة S ستحصل في النهاية على إصدار أكثر استقرارًا ونضجًا من النظام.

