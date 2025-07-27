تكنولوجيا: قمر صناعي أمريكي-هندي يتنبأ بالانهيارات الأرضية بدقة عالية ويرصد تضاريس الأرض والجليد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) مشروعًا مشتركًا يتمثل في قمر صناعي جديد لمراقبة الأرض يُدعى NISAR، والمقرر إطلاقه في 30 يوليو أو بعد ذلك.

يهدف هذا القمر الصناعي إلى توفير رؤية ثلاثية الأبعاد شاملة لسطح الأرض والجليد بدقة تصل إلى أجزاء من الإنش، ما يعزز مجالات إدارة الكوارث والزراعة وعلوم المناخ.

يُركّز NISAR على تقديم بيانات حيوية قد تُنقذ الأرواح من خلال تحسين مراقبة المخاطر الطبيعية. يستخدم القمر الصناعي نظام رادار متطور قادر على رصد تحركات طفيفة في الأرض قد تنذر بحدوث ثوران بركاني أو انهيار أرضي.

كما انه سيساعد في تقييم سلامة البنى التحتية الحيوية مثل السدود والسدود الترابية عبر الكشف المبكر عن أي تحركات أرضية خطرة مجاورة.

علاوة على ذلك، يوفر NISAR أداة ثورية لفهم آثار تغير المناخ، حيث يتيح تغطية غير مسبوقة لقارة أنتاركتيكا، مما يمكن العلماء من تتبع سرعة ذوبان الأنهار الجليدية وطبقات الجليد.

ومن خلال مسحه للأرض مرتين كل 12 يومًا، يبني القمر الصناعي سجلاً مفصلاً للتغيرات التي تطرأ على الغابات والأراضي الرطبة والتربة المتجمدة، مما يزود الباحثين بمعلومات ضرورية لرصد النظم البيئية العالمية.

كما يؤثر هذا المشروع بشكل مباشر على استجابة الكوارث والأمن الغذائي، حيث يتيح قدرته على الرصد عبر السحب والمطر، ليلاً ونهارًا، مما يساعد فرق الطوارئ على التعامل بشكل أفضل مع الأعاصير والفيضانات.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النظام الراداري المزدوج مراقبة نمو المحاصيل ورطوبة التربة، ما يُحسّن من إدارة الزراعة وتوقعات الإمدادات الغذائية.

المصدر