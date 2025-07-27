شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد سبيس إكس "كرو-11" يصلون إلى فلوريدا قبل الانطلاق إلى محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

وصل رواد الفضاء الأربعة المستعدون للإنطلاق إلى محطة الفضاء الدولية إلى موقع الإطلاق، حيث انطلق رائدا فضاء ناسا، زينا كاردمان ومايك فينكي، برفقة رائدة الفضاء من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، كيميا يوي، ورائد الفضاء من وكالة الفضاء الروسية، أوليج بلاتونوف، على متن طائرة تابعة لناسا من مطار إلينجتون في هيوستن يتكساس، إلى مركز كينيدي للفضاء (KSC) في فلوريدا، وهبطوا في منشأة الإطلاق والهبوط التابعة لسبيس فلوريدا (LLF).

وفقا لما ذكره موقع "space"، قالت كاردمان، قائدة الطاقم 11: "نحن سعداء للغاية بوجودنا هنا في مركز كينيدي للفضاء، هذه هي اللحظة الأولى التي بدأنا نشعر فيها بالواقعية. هذه بداية أسبوع ستزداد فيه الأمور واقعيةً مع اقتراب موعد الإطلاق".

كما أنه من المقرر أن ينطلق كاردمان، وفينكي، ويوي، وبلاتونوف كأعضاء في طاقم سبيس إكس-11 على متن مركبة دراجون "إنديفور" فوق صاروخ فالكون 9 من مجمع الإطلاق 39A التابع لمركز كينيدي للفضاء يوم الخميس (31 يوليو).

إذا سارت الرحلة كما هو مخطط لها، فسوف يلتحمون بالمختبر المداري يوم السبت المقبل (2 أغسطس) للانضمام إلى طاقم البعثة 73 على متن المحطة.

قال فينكي، طيار الطاقم 11: "يا إلهي، من الرائع أن أعود"، مضيفا "كانت إحدى آخر المرات التي هبطت فيها على محطة الفضاء الدولية على متن مكوك الفضاء إنديفور، والآن سننطلق في مهمة أخرى، وهي دراجون إنديفور، هذه المرة".

فيما أعطى مديرو المهمة موافقتهم على بدء استعدادات الإطلاق بعد الانتهاء من مراجعة جاهزية الرحلة.