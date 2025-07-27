تكنولوجيا: شاومي تُنهي دعم المزيد من الهواتف مع انتقال التركيز إلى HyperOS 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوقفت شاومي، وفقًا لتقارير حديثة، العمل على HyperOS 2 الذي أُطلق في الأصل كواجهة مبنية على اندرويد 15. ورغم أن التحديث الأخير برقم 2.3 جلب نظام اندرويد 16 إلى عدد محدود من الأجهزة، فإن التركيز الآن انتقل إلى HyperOS 3، الذي من المتوقع أن يقدم تغييرات كبيرة وتحسينات بارزة.

هذا التحوّل في خارطة التطوير يعني أنه لن يكون هناك المزيد من التحديثات الكبرى تحت اسم HyperOS 2. وحتى الآن، لم تعلن شاومي عن موعد الإطلاق الرسمي للنسخة المستقرة من HyperOS 3، لكن من المنتظر أن يصل التحديث إلى عدد من هواتف الشركة من الجيل السابق.

في السياق نفسه، قامت شاومي بإضافة مجموعة جديدة من الهواتف إلى قائمة الأجهزة التي انتهى دعمها رسميًا (EOL)، على أن تتلقى هذه الأجهزة آخر تحديث أمني في سبتمبر 2025، قبل أن يتوقف عنها الدعم تمامًا بعد ذلك. وتضمنت القائمة الأجهزة التالية:

Redmi A1

Redmi A1+

Redmi 11 Prime 4G

Poco C50

Poco M5

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite LE

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

اللافت أن معظم هذه الأجهزة لم تحصل حتى على تحديث HyperOS 2، ما يعني أنها خارج خطة دعم HyperOS 3 بشكل واضح.

أما التحديث القادم إلى اندرويد 16 على هواتف شاومي، فيُتوقع أن يُقدّم واجهة أكثر سلاسة، مع تحسينات في الأداء، وانتقالات مرئية أفضل من تلك التي كانت موجودة في HyperOS 2.

وتشير التسريبات إلى أن شاومي ستبدأ مرحلة الاختبار التجريبي لواجهة HyperOS 3 خلال النصف الثاني من هذا العام، على أن تُطلق النسخة المستقرة رسميًا مع سلسلة Xiaomi 16.

المصدر