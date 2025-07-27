تكنولوجيا: واتساب يقترب من دعم استيراد صور الملف الشخصي من فيسبوك وإنستغرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حتى الآن، عند رغبتك في تغيير صورة الملف الشخصي على واتساب، يمكنك التقاط صورة جديدة باستخدام كاميرا هاتفك، أو اختيار صورة من معرض الصور، أو استخدام ميزة “الصور بالذكاء الاصطناعي”.

لكن في تطوّر جديد، يبدو أن واتساب، المملوك لشركة ميتا، يعمل حاليًا على إتاحة إمكانية استيراد صورة الملف الشخصي مباشرة من حسابات فيسبوك وإنستغرام.

هذا ما كشفه موقع WABetaInfo، حيث شارك لقطة شاشة من نسخة واتساب على أندرويد تُظهر وجود خيارين جديدين داخل قائمة “الملف الشخصي” يسمحان باستيراد الصور من فيسبوك وإنستغرام.

عند اختيار أحد الخيارين، سيتمكن المستخدم من جلب صورة الملف الشخصي من الحساب المرتبط بواتساب على فيسبوك أو إنستغرام.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الميزة اختيارية ومُعطّلة بشكل افتراضي، كما أن ربط واتساب بمركز حسابات ميتا لاستيراد الصور لن يؤثر على خصوصية المستخدم داخل التطبيق.

وقد ظهرت هذه الميزة لأول مرة في النسخة التجريبية رقم 2.25.21.23 من تطبيق واتساب على أندرويد، وهي متاحة حاليًا لعدد محدود من مختبري النسخ التجريبية. لكن لم يُعرف بعد الموعد المحدد لإتاحتها لجميع مستخدمي النسخة المستقرة.

