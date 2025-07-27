شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم شكاوى رعونة سائقيها.. شركة تنتج دراجة كهربائية الأسرع في العالم ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة بريطانية عن دراجة كهربائية وصفتها بأنها الأسرع في العالم، حيث تستطيع السير بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة، والتي من المقرر طرحها بسعر يبلغ 29,500 دولار أمريكي، ويأتي ذلك رغم دعوات لحظرها في شوارع المملكة المتحدة.



دراجة كهربائية الأسرع في العالم ببريطانيا

وذكرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية، أن الدراجة الكهربائية تُعرف باسم "ذا تيربو"، هي من ابتكار شركة "بو" البريطانية، التي تصفها بـ"الوحش" وصرح أوسكار مورجان، الرئيس التنفيذي لشركة "بو"، أن الدراجات الكهربائية أحدثت ثورة في انتقالات المواطنين الداخلية وتُعد "ذا تيربو" جزءًا من مهمتنا للارتقاء بهذه المركبات الكهربائية المستقبلية إلى أعلى مستويات الأداء.



دراجة كهربائية الأسرع في العالم ببريطانيا

ووفقا للتقرير، تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من إطلاق حملة صارمة على الدراجات الكهربائية، عقب سلسلة من الحوادث إذ أطلقت إحدى المنظمات حملةً تحثّ فيها الجمهور على الإبلاغ عن حالات الاستخدام الخطير وغير القانوني للدراجات النارية والكهربائية والسكوتر على الطرق.

ويأتي هذا وسط مخاوف متزايدة من أن هذه المركبات أصبحت تُشكّل تهديدًا على الجمهور، حيث تُستخدم الدراجات في المناطق السكنية، وعلى أرصفة مراكز المدن، وفي الحدائق.

ووفق تقارير كانت قد تسببت التعديلات غير القانونية على الدراجات الكهربائية في المدن البريطانية لتصل سرعتها إلى أكثر من 70 ميلاً في الساعة، إلى زيادة معدل حوادث الطرق، حيث تكررت الشكاوى من المواطنين خاصة أن عددا من سائقيها يسيرون فى الأماكن المخصصة للمشى.