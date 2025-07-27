تكنولوجيا: أبل تستعد لفرض قيود عمرية صارمة على App Store

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعتبر اختبارات التحقق من العمر عبر الإنترنت حديث الساعة حاليًا، إذ يُتوقّع أن تؤثر قريبًا على أجزاء واسعة من الإنترنت، من Reddit إلى X (المعروفة سابقًا بتويتر).

تهدف هذه الإجراءات بالأساس إلى حماية المستخدمين القُصّر من المحتوى الضار المحتمل، ويبدو أنها في طريقها الآن إلى واجهة متجر التطبيقات App Store.

من المتوقع أن تظهر هذه الحواجز الجديدة عند محاولة تحميل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، أو التطبيقات والخدمات المرتبطة بالصحة، كما قد تمنع القاصرين من الوصول إلى محتوى “عنيف” في بعض الألعاب.

قد تتجسد هذه الخطوة أيضًا في شكل إصدارات مخصصة حسب الفئة العمرية لنفس التطبيق، ما يعكس توجّهًا أكثر تخصيصًا في تقديم المحتوى.

وتستند هذه التسريبات إلى حساب معروف بدقته على منصة Weibo، ما قد يشير إلى أن هذه الخطط الجديدة من أبل موجهة للسوق الصينية بشكل خاص.

اللافت أن الحديث عن قواعد جديدة في App Store يأتي في وقت اضطرّت فيه أبل إلى تخفيف بعض القيود الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بطرق الدفع داخل التطبيقات، أو التطبيقات التي يُسمح باستخدامها لتصفح الإنترنت على أجهزة iPhone وiPad.

