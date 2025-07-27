شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة تجربة الملابس بالذكاء الاصطناعى.. كيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل الآن ميزة تجربة الملابس الافتراضية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للمستخدمين في الولايات المتحدة، خيث كُشف النقاب عن هذه الميزة لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O في مايو الماضي، تُعدّ هذه الميزة جزءًا من عرض Shopping Graph من شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها ماونتن فيو، وهي متاحة مع وضع الذكاء الاصطناعي في البحث، وGoogle Shopping، بالإضافة إلى قوائم المنتجات في صور جوجل، تتيح هذه الميزة للمستخدمين تجربة مجموعة كبيرة من الملابس افتراضيًا باتباع خطوات قليلة فقط، كما قامت الشركة بتحديث ميزة تتبع الأسعار.

أعلنت جوجل في منشور على مدونتها عن إطلاق ميزة تجربة الملابس الافتراضية في الولايات المتحدة، وبهذا، سيتمكن المستخدمون من تجربة مليارات قطع الملابس المدرجة في Shopping Graph، وفقًا لجوجل، والجدير بالذكر أن هذه الميزة ستُضاف إلى وضع الذكاء الاصطناعي، وGoogle Shopping، بالإضافة إلى نتائج البحث عن المنتجات على صور جوجل.

يمكن للمستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى هذه الميزة الانتقال إلى Google Shopping والنقر على أي منتج، في وضع الذكاء الاصطناعي وصور جوجل، سيتعين عليهم أولاً البحث عن نمط أو زيّ ما، ثم اختيار أحدهما من النتائج، عند توفر الميزة، سيظهر للمستخدمين رمز "جرّبه"، سيؤدي النقر عليه إلى مطالبة المستخدم بتحميل صورة كاملة لنفسه، بمجرد تحميل الصورة، ستستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي لعرض كيف سيبدو المنتج عليه.

وتتيح ميزة التجربة الافتراضية للمستخدمين أيضًا تصفح الإطلالات الأخرى التي جربوها سابقًا، وحفظ مفضلاتهم، وحتى مشاركة الملابس مع الأصدقاء، والجدير بالذكر أن هذه الميزة مدعومة بنموذج توليد صور مخصص قائم على الموضة، يفهم جسم الإنسان وكيفية طيّ القماش وتمدّده وانسيابه على مختلف الأجسام.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل جوجل أيضًا على تحديث تنبيهات الأسعار، المتوفرة مع ميزة تتبع الأسعار الجديدة، يتيح الإصدار الجديد، المُتاح أيضًا في الولايات المتحدة، للمستخدمين ضبط تنبيه لمقاس ولون مُحددين للمنتج، بالإضافة إلى السعر المُراد دفعه، بهذه الطريقة، لن يُرسل مُتتبع الأسعار إشعارًا للملابس عند توفرها بمقاس مُختلف.

وتعمل جوجل أيضًا على ميزة اكتشاف المنتجات، ستُتيح هذه الميزة للمستخدمين الانتقال إلى وضع الذكاء الاصطناعي وطلب مُلهم للأزياء أو زي مُحدد لمناسبة مُعينة، سيقوم روبوت الدردشة بعد ذلك بمسح المنتجات ذات الصلة عبر مخطط التسوق الخاص بالشركة، وباستخدام تقنية مطابقة الرؤية الخاصة به، سيعرض قوائم المنتجات التي قد تُعجب المستخدم، ستتوفر هذه الميزة للمستخدمين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.