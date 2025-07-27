شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد للنساء فقط يقدم تقييمهن وأسرارهن فى نميمة عن الرجال والان مع تفاصيل الخبر

أصبح تطبيق "نصائح المواعدة عبر الشاى" التطبيق الأول على أجهزة iPhone فى لمح البصر، إنه تطبيقٌ شائعٌ للغاية.. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تطبيق "المواعدة عبر الشاى".

يشهد تطبيق "نصائح الشاى" ارتفاعًا في قوائم التنزيلات ويحتل المركز الأول في متجر تطبيقات iOS، ويَعِد التطبيق بمساعدة النساء على المواعدة بأمان أكبر، من خلال السماح للنساء بكشف أسرارهن عن الرجال، ولكن كما هو متوقع يُثير هذا التطبيق غضب الرجال.

ما هو تطبيق الشاى هذا؟

يُقال إن النساء يعشقن النميمة، وتطبيق "تي" يتيح لمستخدميه من النساء فعل الشيء نفسه، وبالحديث عن المستخدمات، فإن التطبيق متاح للنساء فقط ، بمجرد انضمام أي شخص إلى شبكة "تي" التي تُعرّف نفسها بأنها نوع من رابطة الأخوة يُتيح التطبيق للنساء تقييم الرجال، ويُمكنهن التحدث عنهم وتقييمهم وتحذير الآخرين.

ويهدف التطبيق أساسًا إلى مساعدة النساء على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على تجارب المستخدمين الآخرين، ويدعي التطبيق أنه يُساعد النساء على تجنب علامات التحذير في المواعدة الحديثة، حيث غالبًا ما يفشل الناس في معرفة هوية الشخص أو خلفيته أو نواياه بدقة حتى بعد مواعدته لفترة.

ويتصدر تطبيق "الشاي" حاليًا قائمة متجر التطبيقات في الولايات المتحدة ، وهو متاح للتنزيل في الهند، مع أنه قد يفتقر إلى البيانات العامة عن الرجال التي يُمكن الوصول إليها في الولايات المتحدة من خلال قواعد بيانات حكومية مختلفة.

تطبيق "شاي" ليس تطبيقًا جديدًا ، في الواقع أُطلق عام 2023 على يد رائد الأعمال شون كوك، المقيم في سان فرانسيسكو، والمدير التنفيذي السابق في شركتي "سيلزفورس" و"شترفلاي ، ومن المثير للاهتمام أن كوك استلهمه من تجربة والدته في المواعدة، فقد تعرضت للاحتيال الإلكتروني، وواعدت رجالًا ذوي سجلات إجرامية دون علمها، وهذا الواقع المقلق ألهم كوك فكرة إنشاء منصة تُمكّن النساء من التحدث عن شركاء محتملين قبل فوات الأوان.

يقول تطبيق Tea أن مهمته الأساسية هي توفير الأمان للنساء أثناء المواعدة، كما يدعمها بمجموعة من الميزات في التطبيق والتي تتضمن:

- التحقق من الخلفية.

- البحث العكسي عن الصور .

- البحث عن رقم الهاتف.

- منتدى خاص بالنساء للحصول على النصائح والدعم والقصص غير المفلترة.

لحماية خصوصية المستخدم، يحظر تطبيق Tea أيضًا لقطات الشاشة ، وحاول التقاط واحدة، وستظهر شاشة سوداء ، كما يزعم التطبيق أنه يتبرع ب 10% من أرباحه للخط الساخن الوطني للعنف المنزلي.

لماذا تحب النساء تطبيق الشاي؟

إنه تطبيق مصمم لمساعدة النساء على المواعدة بأمان، على الأقل هذا ما يشير إليه وصف التطبيق، وقد ساهم انتشار هذا التطبيق بشكل كبير في انتشاره الواسع بفضل التناقل الشفهي والمنشورات الفيروسية على منصات التواصل الاجتماعي، وتشارك العديد من النساء قصصهن على تيك توك وريديت وإنستجرام حول كيف ساعدهن تطبيق Tea في اكتشاف مؤشرات خطر خطيرة لدى الرجال.

بدءًا من اكتشاف أن الشخص الذي يواعده كان مسجلًا في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، وصولًا إلى اكتشاف أن لديه تاريخًا من العنف الأسري، تعتبر النساء هذا التطبيق بمثابة منقذ حياتهن.

كما يُتيح للنساء التواصل مع بعضهن البعض دون الكشف عن هويتهن في حال واجهن أي علامات تحذيرية عند مواعدة الرجال ، وقد يُساعد ذلك في حماية النساء من الإساءة والملاحقة، أو ما هو أسوأ كما كتبت إحدى مستخدمات ريديت.