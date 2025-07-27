شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تُعلن عن تحسينات عديدة في تقنية واى فاى 8.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستُقدم تقنية واي فاي 8 العديد من التحسينات في الأداء والموثوقية، بما في ذلك تنسيق نقاط الوصول المتعددة والتجوال السلس، وفقًا لكوالكوم، ويجري حاليًا تطوير معيار الاتصال اللاسلكي التالي كجزء من مبادرة "الموثوقية الفائقة" (UHR)، بالتعاون مع شركات مختلفة، بما في ذلك شركة كوالكوم الأمريكية لتصنيع الرقائق، ومن المتوقع ألا يتم الانتهاء من وضع معيار واي فاي 8 حتى عام 2028، إلا أن كوالكوم كشفت بالفعل عن تحسينات في موثوقية الشبكات اللاسلكية المُتوقع صدورها مع واي فاي 8.

واستنادًا إلى وثيقة نطاق عمل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، تُشير كوالكوم إلى أن واي فاي 8 سيُقدم تحسينات مثل زمن وصول أقل عند P95، وإنتاجية أعلى في المناطق المزدحمة، وتجوال مُحسّن بين نقاط الوصول، وسيُحسّن واي فاي 8 أيضًا الاتصال بين الند للند (P2P)، مع تعزيز كفاءة الطاقة وتوفير موثوقية عالية الجودة.

ويُقدّم واي فاي 7 (IEEE802.11be)، أحدث معيار لشبكات واي فاي، العديد من تحسينات الأداء مقارنةً بواي فاي 6، بما في ذلك معدلات نقل أسرع وميزات مثل الاستخدام المرن للقنوات، وقد طُوّر في إطار مبادرة الإنتاجية العالية للغاية (EHT)، التي تُركّز على تحسين التشغيل الداخلي والخارجي.

وفي الوقت نفسه، تُصرّح كوالكوم بأن مبادرة الإنتاجية العالية للغاية تُركّز على تحسين موثوقية الشبكات اللاسلكية، بينما قدّم واي فاي 7 وواي فاي 6 أداءً وكفاءةً أفضل على التوالي، تُسلّط شركة تصنيع الرقائق الضوء أيضًا على أنواع جديدة من الأجهزة اللاسلكية التي يُتوقع استخدامها على نطاق واسع خلال السنوات القادمة، بما في ذلك نظارات الواقع المعزز (AR) وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، كما تعمل كل من كوالكوم وجوجل على زوج من نظارات الواقع المعزز.

من المتوقع أن يُقدّم Wi-Fi 8 أداءً أكثر موثوقية للشبكات في خمسة مجالات رئيسية، تشمل التنقل عبر نقاط وصول متعددة (تجوال سلس)، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة لنقاط الوصول وأجهزة العملاء، وتحسين التوافق مع البروتوكولات اللاسلكية الأخرى، وتحسين أداء الحافة، بالإضافة إلى التنسيق في المناطق عالية الكثافة.

لا يزال معيار IEEE802.11bn قيد التطوير، ومن المتوقع الانتهاء منه في مارس 2028، ومع ذلك، أشادت كل من كوالكوم وميديا تيك بفوائد شبكات Wi-Fi 8، وجهودهما للمساهمة في المعيار اللاسلكي القادم، والذي من المرجح أن تدعمه الأجهزة القادمة بحلول نهاية العقد.