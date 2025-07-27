شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح تحديث "مخالب أواجى" للعبة Assassin's Creed Shadows فى سبتمبر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Ubisoft أن أول توسعة رئيسية لقصة Assassin's Creed Shadows ستصدر في سبتمبر، وستُضيف توسعة "مخالب أواجي"، التي تُضيف أكثر من 10 ساعات من المحتوى الجديد للعبة، إلى اللعبة في 16 سبتمبر، كما كشف الناشر عن تفاصيل خارطة طريق Assassin's Creed Shadows لما بعد الإطلاق لصيف يوم الخميس، واعدًا بتحديثات مجانية تُضيف وضع New Game+، وإنجازات وجوائز جديدة، وميزات أخرى.

وأكدت Ubisoft مؤخرًا أن Shadows قد تجاوزت خمسة ملايين لاعب، ولمّحت إلى إصدارها على جهاز Nintendo Switch 2.

مخالب أواجي قادمة في سبتمبر

ستضيف توسعة "مخالب أواجي" منطقة جديدة إلى خريطة Assassin's Creed Shadows، بالإضافة إلى أسلحة وقدرات جديدة. ستتضمن التوسعة أيضًا أزياءً ومعدات أسطورية جديدة، وفصيلًا جديدًا من الأعداء وزعماءً جددًا، وفصلًا جديدًا من القصة.

وستأخذ التوسعة ناو وياسوكي إلى جزيرة أواجي الغامضة الواقعة خلف خليج أوساكا بحثًا عن كنز مفقود. على الجزيرة الجديدة، سيواجه البطلان سانزوكو إيبا، وهو فصيل جديد سيتعقبهما وينصب لهما كمينًا بلا هوادة، وستكون التوسعة متاحة مجانًا للاعبين الذين طلبوا اللعبة الأساسية مسبقًا، ولن يتم فتحها إلا بعد إكمال القصة الرئيسية. أما أولئك الذين لم يطلبوا اللعبة الأساسية مسبقًا، فيمكنهم شراء التوسعة بشكل منفصل ابتداءً من 16 سبتمبر.

وقبل إصدار Claws of Awaji، ستطرح Ubisoft تحديثين مجانيين للعبة Assassin's Creed Shadows. الأول، المسمى تحديث التقدم، سيضيف وضع "اللعبة الجديدة+" المطلوب بشدة، والذي سيسمح للاعبين ببدء حملة جديدة مع الحفاظ على مستواهم ومعداتهم ونقاط مهاراتهم وتصنيف معرفتهم وتقدم مخبأهم.

وسيرفع التحديث أيضًا الحد الأقصى للمستوى من 60 إلى 80 لجميع اللاعبين، ويقدم تصنيفات جديدة للمعرفة، وتصنيفات جديدة لمهارات الإتقان والمعرفة، وترقيات جديدة لجميع مباني المخبأ. كما سيضيف إنجازات وكؤوسًا جديدة، ومكافآت مستوحاة من الأنيموس، وسيصدر تحديث التقدم الأسبوع المقبل في 29 يوليو.

وسيقدم التحديث المجاني الثاني تحسينات على جودة اللعبة، مثل إمكانية التقديم السريع للوقت، وإزالة الضبابية عن خريطة العالم عند مزامنة نقاط المشاهدة، وتحديثات جديدة للمخبأ، ومعدل إطارات غير محدود للمشاهد السينمائية على جهاز الكمبيوتر، وإصلاحات للأخطاء. أكدت يوبيسوفت أن هذا التحديث سيصدر في بداية سبتمبر.

وخلال مؤتمرها الصحفي لأرباح الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 هذا الأسبوع، أعلنت شركة Ubisoft أن لعبة Assassin's Creed Shadows تجاوزت خمسة ملايين لاعب، وصرح الرئيس التنفيذي لشركة Ubisoft، إيف جيليموت، بأن "نسخًا جديدة" من اللعبة قيد التطوير "لأجهزة أخرى"، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على نسخة لجهاز Switch 2.

ولم تكشف الشركة الفرنسية عن مبيعات الوحدات، لكنها أكدت أن Shadows "حققت توقعاتها". بعد إصدار اللعبة في مارس، أعلنت Ubisoft أن أحدث إصدار من Assassin's Creed كان ثاني أكبر إطلاق في السلسلة بعد Assassin's Creed Valhalla، وقد صدرت Assassin's Creed Shadows على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وPS5، وXbox Series S/X في مارس.