تكنولوجيا: طريقة تثبيت النسخة التجريبية العامة من iOS 26 على الآيفون: الهواتف المدعومة والمزايا

بدأت شركة آبل رسميًا في إتاحة النسخة التجريبية العامة من نظام التشغيل iOS 26 للمستخدمين الراغبين في تجربة الميزات الجديدة قبل الإطلاق الرسمي، ويمكن تثبيت هذا التحديث من خلال الانضمام إلى برنامج آبل للبرمجيات التجريبية، ويعد هذا الإصدار من iOS واحدًا من أكثر التحديثات المنتظرة نظرًا لما يتضمنه من تغييرات في التصميم وتحسينات على التطبيقات الأساسية وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة.

وبحسب التقارير التقنية، فإن النسخة التجريبية أصبحت متوفرة الآن لبعض المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة iPhone 11 أو أحدث، ويمكنهم تنزيل التحديث عبر خطوات بسيطة، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل مزيدًا من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

الهواتف المؤهلة لتحديث iOS 26

يشمل دعم iOS 26 التجريبي عددًا كبيرًا من أجهزة آيفون، بدءًا من iPhone SE "الجيل الثاني" وصولًا إلى سلسلة آيفون اسفون 16، إلا أن بعض ميزات "الذكاء الاصطناعي من آبل" أو ما يعرف بـ Apple Intelligence ستكون محصورة فقط في الأجهزة الأحدث، وهي iPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max، وأجهزة iPhone 16 المنتظرة.

هذا يعني أن جميع الأجهزة المؤهلة يمكنها تجربة التحديث من حيث الشكل والوظائف الأساسية، لكن لن يتمكن جميع المستخدمين من الوصول إلى كل الميزات الجديدة، خصوصًا تلك التي تتطلب قدرات معالجة أعلى تعتمد على شرائح Apple Silicon الحديثة.

كيفية تثبيت iOS 26 النسخة التجريبية العامة

لتثبيت التحديث، يحتاج المستخدم أولًا إلى التسجيل في برنامج آبل للنسخ التجريبية من خلال الموقع الرسمي، بعد ذلك يطلب تسجيل الدخول باستخدام Apple ID والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة باستخدام النسخة التجريبية.

بمجرد إتمام التسجيل، يمكن الانتقال إلى إعدادات الجهاز، ثم الدخول إلى قسم "عام"، ثم اختيار "تحديث البرنامج"، من هناك ستظهر للمستخدمين خيارات النسخة التجريبية، ويمكن تحديد iOS 26 Public Beta، ثم العودة إلى صفحة التحديث والضغط على "تنزيل وتثبيت".

بعد الموافقة على الشروط، يبدأ النظام في التحميل، ثم يتم تثبيته تلقائيًا على الجهاز، مع الحفاظ على البيانات والتطبيقات كما هي.

ما الجديد في iOS 26؟

يتضمن iOS 26 مجموعة من التحسينات البصرية والتقنية، أبرزها تصميم واجهة جديد يعرف باسم "Liquid Glass"، والذي يقدم عناصر شبيهة بالزجاج تضيف لمسة فنية وشفافية إلى الشاشة، ما يمنح النظام طابعًا عصريًا ومميزًا.

كما أضافت آبل ميزة ملخص الإشعارات داخل تطبيق الأخبار، والتي تتيح للمستخدمين متابعة المستجدات بشكل منظم دون التشتت بين الإشعارات الكثيرة، وجرى تحسين الأداء العام لتطبيقات الهاتف والكاميرا والرسائل والخرائط، إلى جانب إدخال مزايا الترجمة الفورية المباشرة، والتي تعد نقلة مهمة في استخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع اللغات في الوقت الحقيقي.

وتعد هذه النسخة من iOS خطوة كبيرة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة استخدام آيفون اليومية، لكن آبل تحرص على طرح هذه الميزات تدريجيًا للتأكد من استقرار النظام قبل الإطلاق الرسمي المتوقع في الخريف.