تكنولوجيا: التحقيقات الفيدرالى يكشف كيفية حماية نفسك من خدعة الكترونية تخسرك مدخراتك

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أحدث تحذيراته لمستخدمي الهواتف الذكية ضمن سلسلة من التحذيرات الخطيرة، ففي الماضي، حذر المكتب مستخدمي الهواتف من رسائل بريد إلكتروني خطيرة مصممة لإجبارهم على الكشف عن كلمات المرور التي يستخدمونها لحماية تطبيقاتهم المالية وحساباتهم المصرفية وحسابات العملات المشفرة والأوراق المالية، والآن، يُحذّر المكتب المستهلكين المتصلين بالإنترنت من جديد من "عملية احتيال القراصنة الوهمية"، وهي عملية احتيال مُحكمة التصميم تهدف إلى استهداف العديد من مستخدمي الهواتف الذكية.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي: "تبدأ برسالة غير مرغوب فيها، وتنتهي بخسارة مدخراتك".

ويتصاعد التحذير مع تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن "التهديد يتزايد بسرعة"، وتبدأ عملية الاحتيال برسالة نصية أو بريد إلكتروني من بنك الضحية تُخبره بشكل عاجل بضرورة الاتصال بالدعم الفني للحصول على المساعدة.

وعندما يتصل برقم الهاتف المذكور في الرسالة، يُخبره مُنتحل صفة العمل في البنك أن أمواله في خطر مُباشر من جانب مُخترق اخترق أحد أجهزته.

هذا كله زائف، بالطبع، فإن المخترق مزيف كموظف البنك الذي يخبر الضحية عبر الهاتف أنه سيساعده في تأمين جهازه، وللقيام بذلك، يتظاهر موظف البنك المزيف بتحويل الضحية إلى الدعم الفني، فيرد محتال آخر على الهاتف مدعيًا أنه من قسم الدعم الفني بالبنك، ثم يخبر الضحية بضرورة تثبيت تطبيق خاص على هاتفه ليتمكن البنك من التحقق من مستوى الأمان على الجهاز.

إذا حدث لك هذا ووصلت إلى هذه المرحلة، فلا تسمح بتثبيت التطبيق الذي يفرضه عليك موظفو البنك الوهميون على هاتفك.

إذا فعلت ذلك، سيطلبون منك التحقق من حساباتك المصرفية بحثًا عن معاملات احتيالية، وسيفعلون ذلك عن طريق مطالبتك بفتح تطبيقاتك المصرفية أو تطبيقات الأوراق المالية أو العملات المشفرة.

قد يطلبون منك إظهار أحدث كشوفات هذه الحسابات، والتي يمكن فتحها عبر تطبيق أو موقع إلكتروني باستخدام متصفح هاتفك، وبفضل التطبيق الذي طلبوا منك تثبيته، يمكنهم رؤية كل ما تراه على هاتفك، لهذا السبب، لا توافق على تثبيت التطبيق الذي يقترحونه على جهازك، سواءً على هاتفك أو جهازك اللوحي أو أي جهاز متصل آخر تستخدمه.

لمنع حدوث ذلك، لا ترد على أي رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو نافذة منبثقة تحاول حثك على الرد على الرسالة من خلال إثارة خوفك، ويعرف هؤلاء المحتالون أنه إذا أثاروا قلقك بشأن مخترق وهمي، فسترد بطريقة محددة، وهذه الطريقة هي اتباع ما يطلبونه منك.

يُطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على هذه العملية اسم "هجوم القراصنة الوهمي"، إذ يختلق المهاجمون قصةً مفادها أن حساب الضحية المصرفي مُهدد من قِبل مخترق وهمي، وهذا يُثير الخوف، ويمكن استغلاله لتحفيز الضحية على تثبيت تطبيق تتبّع.

اقترح المكتب على المستهلكين اتخاذ الخطوات التالية لمنع أنفسهم من أن يصبحوا ضحايا آخرين:

- لا تضغط على النوافذ المنبثقة غير المرغوب فيها، أو الروابط المُرسلة عبر الرسائل النصية، أو روابط البريد الإلكتروني أو المرفقات.

- لا تتصل برقم الهاتف المُدرج في النافذة المنبثقة، أو الرسالة النصية، أو البريد الإلكتروني.

- لا تُنزل أي برنامج بناءً على طلب شخص مجهول اتصل بك.

- لا تسمح لشخص مجهول اتصل بك بالتحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- استخدم حسك السليم ولا تدع عواطفك تسيطر عليك، فتدفعك إلى القيام بشيء أو الموافقة على شيء لا تفعله عادةً.