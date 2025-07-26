شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسائل جوجل تستخدم تحديث RCS الجديد لتعزيز الصوت والأمان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت GSMA رسميًا عن الإصدار 3.1 من Universal Profile، وهو أحدث إصدار من المعيار التقني المُشغّل لخدمات الاتصالات الغنية (RCS)، حيث يُقدّم هذا التحديث بعض الإمكانيات الجديدة التي سيتم طرحها تدريجيًا عبر التطبيقات وشركات الاتصالات التي تدعم هذه المنصة، بما في ذلك رسائل جوجل.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن الميزة الرئيسية في Universal Profile 3.1 هي إضافة برنامج ترميز الصوت xHE-AAC، الذي يدعم جودة صوت أفضل في المحتوى الصوتي المُشترك.

هذا يعني أن الرسائل الصوتية ومقاطع الصوت في الخلفية والميزات الصوتية الأخرى المُرسلة عبر RCS ستتمتع الآن بتشغيل أكثر وضوحًا وطبيعية.

ووفقًا لـ GSMA، يُفيد هذا التحسين حالات استخدام الكلام وغير الكلام، بما في ذلك تفاعلات روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي التي تعتمد على الصوت.

صُمم برنامج ترميز xHE-AAC لضغط الصوت وفك ضغطه بكفاءة، مما يسمح بجودة مُحسنة دون زيادة كبيرة في حجم الملف.

كما يُفترض أن يُساعد في ضمان تشغيل أكثر اتساقًا عبر مختلف الأجهزة وظروف الشبكة، وعلى الرغم من أن تطبيق هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت من جانب التطبيقات وشركات الاتصالات، إلا أنه يُمثل نقلة نوعية في كيفية تواصل مستخدمي أندرويد عبر الصوت، وإلى جانب تحسينات الصوت، يُقدم الإصدار 3.1 من Universal Profile تغييرات تقنية تهدف إلى تبسيط كيفية اتصال خدمة RCS بشبكات الهاتف المحمول.

وتُحدد GSMA، على وجه التحديد، "آليات جديدة لربط عملاء RCS بخدمات شركات الاتصالات"، مما يُتوقع أن يُوفر تجربة إعداد أكثر موثوقية وسلاسة للمستخدمين الذين يُجهزون خدمة RCS لأول مرة، ومع ذلك، لم تُكشف تفاصيل آلية عمل هذه الخدمة بالكامل بعد.

يتضمن التحديث أيضًا بعض الترقيات الصغيرة، تشمل حماية أفضل من البريد العشوائي، ونقل ملفات أكثر أمانًا، ودعم استخدام الروابط العميقة لبدء محادثات من تطبيقات أو مواقع ويب أخرى.

ومن المتوقع طرح جميع هذه الميزات في الإصدارات المستقبلية من تطبيقات مثل رسائل جوجل عند اعتمادها معيار 3.1.