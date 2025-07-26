تكنولوجيا: شائعات: Xiaomi 16 Ultra يأتي بثلاثة ترقيات كبيرة للكاميرا وبطارية تصل إلى 7500

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتسريبات جديدة، سيتجاوز هاتف Xiaomi 16 Ultra طراز Xiaomi 15 Ultra الحالي بطرق أكثر مما كان متوقعًا سابقًا. بينما كان من المتوقع بالفعل معالج أسرع وبطارية بسعة أكبر بكثير، يبدو الآن أن هاتف العام القادم الرائد قد يحصل أيضًا على ثلاث ترقيات كبيرة للكاميرا.

من غير المرجح أن تحل Xiaomi محل طراز Xiaomi 15 Ultra الحالي قبل أوائل العام المقبل. استنادًا إلى جداول الإصدار السابقة للشركة، من المتوقع أن ينضم Xiaomi 16 Ultra إلى خليفة هاتف Xiaomi 15 (السعر الحالي 850 دولارًا على أمازون) خلال معرض MWC 2026 في برشلونة بين 2 و5 مارس 2026. ومع ذلك، يدعي المطلعون أنهم حصلوا بالفعل على معلومات حول هاتف Xiaomi الرائد التالي الذي يحمل علامة Ultra.

على سبيل المثال، يفيد Kartikey Singh أن Xiaomi 16 Ultra سيُدخل “تغييرات كبيرة في الكاميرا”، على الأرجح مقارنة بسابقه. ومع ذلك، لم يوضح المسرب المزيد من التفاصيل، مكتفيًا بالقول إن هذه الترقيات ستكون “مذهلة للغاية”.

في الوقت نفسه، تشير شائعات على Weibo إلى أن Xiaomi ستعتمد كاميرا رئيسية جديدة بحجم 1 بوصة لـ Xiaomi 16 Ultra. يُزعم أنها ستترافق مع كاميرا تليفوتو بتقنية الزوم البصري بدقة 200 ميجابكسل وحجم مستشعر 1/1.28 بوصة، حيث ستعمل الكاميرا الرئيسية بحجم 1 بوصة على إنتاج صور بدقة 50 ميجابكسل مع نطاق ديناميكي ممتاز. كما يُتوقع أن تتضمن Xiaomi كاميرا فائقة الاتساع مطورة، تعتمد على مستشعر LYT-600 من سوني بدقة 50 ميجابكسل وحجم 1/2 بوصة.

علاوة على ذلك، يُشاع أن Xiaomi 16 Ultra سيحتوي على بطارية بسعة تتراوح بين 7000 و7500 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. كما هو متوقع، يتوقع المسربون أن تعتمد Xiaomi على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 لـ Xiaomi 16 Ultra، والذي من المتوقع أن يشغل أيضًا Xiaomi 16 وXiaomi 16 Pro. على الرغم من عدم ظهور صور لتصميم الجهاز بعد، يُقال إن الهاتف سيتميز بحواف أنحف من تلك الموجودة في الهواتف الرائدة الأخيرة.

المصدر: