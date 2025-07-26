انت الان تتابع خبر واتساب يتيح ميزة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

و تعرض منصة الدردشة المملوكة لشركة ميتا بالفعل تذكيرات للرد على الرسائل غير المقروءة على نظامي iOS وأندرويد، حيث تُقدم منصات الدردشة مثل سلاك خدمة مُماثلة، بالإضافة إلى إمكانية جدولة الرسائل.



بعد تحديث واتساب إلى الإصدار التجريبي 2.25.21.14 لنظام أندرويد، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزة تذكيرات الرسائل الجديدة على خدمة الرسائل يجب على مُختبري الإصدار التجريبي الضغط مُطولاً على الرسالة حتى يتم تحديدها، ثم الضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، واختيار "تذكيري" لتجربة الميزة الجديدة.وعند نقر المستخدمين على خيار "تذكيري" الجديد، يعرض واتساب نافذة منبثقة جديدة تطلب منهم الاختيار من بين أربعة خيارات: خلال ساعتين، خلال 8 ساعات، خلال 24 ساعة، أو "مخصص"، الخيارات الثلاثة الأولى مُعدّة مسبقًا، بينما يتيح الخيار "مخصص" للمستخدمين تحديد تاريخ ووقت تذكير رسائلهم.كما تُعرض رسالة أثناء ضبط التذكير تُعلم المستخدمين بأنهم وحدهم من سيتلقون التذكير، وليس الأعضاء الآخرين في الدردشة.بمجرد أن يُعيّن المستخدم تذكيرًا لرسالة معينة، يُشير واتساب إلى وجود تذكير مُعلّق عبر رمز جرس صغير، كما سيتلقى المستخدمون إشعارًا منفصلًا من واتساب عند حلول موعد التذكير، يتضمن محتوى الرسالة الأصلية، لسهولة الوصول إليه.