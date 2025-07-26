شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان: ChatGPT أكثر دقة من معظم الأطباء في التشخيص.. لكن لا غنى عن الطبيب البشري والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، إن الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا "تشات جي بي تي"، أصبح يتمتع بقدرات تشخيصية تتفوق على غالبية الأطباء العاملين حول العالم بحسب قوله، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "الإطار الرأسمالي للبنوك الكبرى"، الذي ناقش التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية.

وأشار ألتمان إلى أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم أداة فعالة للغاية في تقديم تشخيصات دقيقة وسريعة، وقال: "تشات جي بي تي اليوم، في كثير من الأحيان، يُعد أفضل من معظم الأطباء في تقديم التشخيص الطبي". ورغم هذا التصريح اللافت، أوضح أنه لا يؤيد فكرة الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في مجال الطب دون تدخل أو إشراف بشري، قائلاً: "ما زال الناس يذهبون إلى الأطباء، وأنا لا أرغب في أن أضع مصيري الطبي بين يدي الذكاء الاصطناعي دون وجود طبيب حقيقي في المشهد".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع الصحة حول العالم توسعًا كبيرًا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء في التشخيص أو في وضع خطط العلاج أو حتى في إدارة العمليات الإدارية داخل المستشفيات، ويعكس موقف ألتمان رؤية متوازنة ترى في الذكاء الاصطناعي شريكًا مساندًا للطبيب، لا بديلاً عنه.

وفي جانب آخر من حديثه، حذر ألتمان من مخاطر إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ما يتعلق بالأمن السيبراني والاحتيال الصوتي، وقال إن بعض المؤسسات المالية ما زالت تعتمد على بصمة الصوت كوسيلة للتحقق من هوية العملاء، وهو ما قد يعرضهم لسرقة الهوية من خلال أصوات مزيفة تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، برزت مؤخرًا حادثة من مدينة بيرث الأسترالية سلطت الضوء على التحديات الأخلاقية التي قد يثيرها استخدام الذكاء الاصطناعي داخل العيادات حيث شاركت امرأة أسترالية تجربتها على منصة Reddit، وقالت إنها شعرت بالقلق الشديد عندما أدخل طبيبها نتائج تحاليل الدم الخاصة بها إلى "تشات جي بي تي" خلال موعد طبي، واعتمد على التوصيات التي قدمها الذكاء الاصطناعي بدلاً من تقديم تقييم طبي شخصي.

وكتبت المريضة: "لم أشعر من قبل أنني أمام طبيب غير كفء إلى هذا الحد. بدا الأمر كسولًا وغير مهني"، وقد دفعتها هذه التجربة إلى تقديم شكوى رسمية إلى هيئة تنظيم المهن الصحية الأسترالية (AHPRA)، وصرحت بأنها تفكر في اتخاذ خطوات قانونية إضافية.

وقد أثار هذا الموقف جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي في أثناء الفحص الطبي يفتقر إلى الحس الإنساني والمهنية، ومن يرى في تلك الأدوات وسيلة لتحسين دقة التشخيص، بشرط استخدامها تحت إشراف طبي واضح ومسؤول.