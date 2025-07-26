شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعين الشريك المؤسس لـChatGPT فى منصب كبير علماء مختبر الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، عن تعيين شينغجيا تشاو، الشريك المؤسس لتطبيق ChatGPT، كبير علماء مختبر الذكاء الاصطناعي الفائق، في الوقت الذي تُسرّع فيه الشركة من وتيرة توجهها نحو الذكاء الاصطناعي المتقدم.

وكتب زوكربيرج في منشور على موقع Threads: "في هذا المنصب، سيُحدد شينغجيا أجندة البحث والتوجه العلمي لمختبرنا الجديد، بالتعاون المباشر معي ومع أليكس"، في إشارة إلى ألكسندر وانغ، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في ميتا، والذي عيّنه زوكربيرج من شركة Scale AI الناشئة عندما استحوذت ميتا على حصة كبيرة فيها.

تشاو، الباحث العلمي السابق في OpenAI، شارك في إنشاء ChatGPT وGPT-4 والعديد من نماذج OpenAI المصغرة، بما في ذلك 4.1 وo3، وأصبح وكيل ChatGPT متاحًا أخيرًا لمشتركي OpenAI المدفوعين. يُعدّ تشاو من بين العديد من الباحثين الذين انتقلوا من OpenAI إلى Meta في الأسابيع الأخيرة، في إطار سباق تسلح أوسع نطاقًا للمواهب، حيث يُوظّف زوكربيرج بقوة من منافسيه لسد الفجوة في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم.

وتُقدّم Meta بعضًا من أكثر حزم الرواتب ربحية في وادي السيليكون، وتُبرم صفقات مع شركات ناشئة لجذب أفضل الباحثين، وهي استراتيجية تأتي بعد الأداء المُخيّب لنموذج Llama 4.

وأطلقت Meta مؤخرًا مختبر Superintelligence Lab لتعزيز العمل على نماذج Llama وطموحاتها طويلة المدى في مجال الذكاء الاصطناعي العام، تشاو هو أحد مؤسسي المختبر، وفقًا لمنشور Threads، والذي يعمل بشكل منفصل عن FAIR، قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي المُؤسس في Meta بقيادة رائد التعلم العميق YannLeCun.

صرّح زوكربيرج أن Meta تهدف إلى بناء "ذكاء عام كامل" ونشر أعمالها كمصدر مفتوح - وهي استراتيجية لاقت إشادة وقلقًا في مجتمع الذكاء الاصطناعي.