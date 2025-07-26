تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Philips Hue يحسن عملية إعادة الاتصال بالإضاءة الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتم طرح تحديث تطبيق Philips Hue إصدار 5.47 حاليًا للمستخدمين. تشير ملاحظات الإصدار إلى تحسين لمستخدمي منتجات الإضاءة الذكية من العلامة التجارية، حيث تم تعزيز عملية إعادة الاتصال. هذا التحديث متاح حاليًا لبعض المستخدمين فقط، لكنه من المتوقع أن يصل إلى جميع العملاء قريبًا.

يتم طرح إصدار جديد من تطبيق Philips Hue لعملاء العلامة التجارية للمنزل الذكي. يُعد الإصدار 5.47 التحديث الثاني الذي يصل في يوليو 2025، ويأتي بعد الإصدار 5.46 الذي جلب إصلاحات طفيفة للأخطاء وتحسينات في الاستقرار.

يجلب تطبيق Philips Hue إصدار 5.47 تحسينًا لمستخدمي إضاءة العلامة التجارية الذكية. في حالة عدم التمكن من الوصول إلى المنتج، يمكن للمستخدمين الآن النقر على شاشة الإعدادات للحصول على تعليمات لعملية إعادة الاتصال. عند انقطاع اتصال المصباح، ينتقل المستخدمون إلى إعدادات الجهاز بالنقر على بطاقة المنتج > (…) > إعدادات الإضاءة > إعادة الاتصال. من هنا، يُطلب منهم التحقق من الاتصال بالطاقة. إذا كان الاتصال سليمًا، يمكن للمستخدمين إعادة توصيل المصباح باتباع عملية الإعداد المعتادة، إما بمسح رمز QR أو البحث عن الجهاز. عند إعادة الاتصال، يحتفظ الجهاز بإعداداته السابقة.

يمكن الآن تنزيل تطبيق Philips Hue إصدار 5.47 من متجر Apple App Store؛ ومن المتوقع أن يصل إصدار لمستخدمي Android قريبًا على متجر Google Play Store. بالإضافة إلى ذلك، هناك إصدار حديث لمختلف مصابيح وتركيبات الإضاءة Philips Hue، بالإضافة إلى تحديث لمستخدمي Philips Hue Bridge.

