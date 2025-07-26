ما تريد معرفته عن آيفون 17.. الميزات الجديدة والألوان وموعد الإصدار

الدمام - شريف احمد - بعد قرارة شهر من الآن سيتعرف مستخدمو آيفون عن Iphone 17 المنتظر، إذ كما جرت العادة تنتظر شركة آبل نهاية الصيف للإعلان عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية.

ووفقًا للتسريبات، سيتم الكشف عن هاتف آيفون 17 برو ماكس المرتقب بشدة يومي 9 و10 سبتمبر، وسيكون متاحًا للطلب المسبق بعد يومين.

أما لشرائه في المتاجر، فسيتعين عليك الانتظار حتى 19 سبتمبر.

يتمثل الاختلاف الرئيسي في التصميم، الذي يتميز بتطوره مقارنةً بالطرازات السابقة بفضل استبدال هيكل التيتانيوم بسبائك الألومنيوم والزجاج الخزفي.وسيحتفظ الجهاز بتقنية ProMotion التكيفية بمعدل تحديث 120 هرتز، وهو أكثر ملاءمة للاستخدام الخارجي بفضل شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.9 بوصة ، والتي توفر سطوعًا أعلى.أما الألوان المتاحة، فسيتم طرح لون برتقالي نحاسي للطرازات الكلاسيكية المعتادة باللون الأسود والفضي والأزرق الداكن.من الميزات الجديدة الأخرى، على الأرجح، إمكانية الاستغناء عن الجزيرة الديناميكية لدمج النتوء في الكاميرا الأمامية وإخفاء مستشعرات Face ID تحت الشاشة، مما يخلق إحساسًا بصريًا أكثر تناسقًا.ومع ذلك، ما يميز الجهاز عن غيره من أجهزة iPhone هو شريحة A19 Pro الجديدة ، المُصنعة بتقنية 2 نانومتر لضمان كفاءة الطاقة والأداء المتفوق.وأصبح هذا الهاتف الجديد من أقوى الطُرز في السوق، حيث سجل 9200 نقطة في اختبار Geekbench أحادي النواة و24500 نقطة في اختبار متعدد النواة.وتشمل الإضافات الأخرى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت ، وخيارات تخزين متنوعة تتراوح من 128 جيجابايت إلى 1 تيرابايت.وشهدت كاميرا آيفون 17 تحسينات، بحسب التسريبات، وتتميز الكاميرا الخلفية بالكاميرا الثلاثية الشهيرة بدقة 48 ميجابكسل (رئيسية، بزاوية عريضة للغاية، وتقريب بصري 3x)، بينما تصل دقة الكاميرا الأمامية بتقنية TrueDepth إلى 24 ميجابكسل، بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك التسجيل في الوضع السينمائي أو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، إلى جانب تحسينات في التصوير الليلي بفضل أحدث محرك ضوئي.