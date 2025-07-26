شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح للمستخدمين التحدث مع "ميتا AI" كما لو كانت مكالمة هاتفية حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

يعمل واتساب على تغيير طريقة تفاعلنا مع الذكاء الاصطناعي دون إثارة ضجة، حيث يختبر التطبيق ميزة جديدة تتيح إجراء محادثة صوتية مباشرة مع المساعد الذكي المدمج "ميتا AI"، في تحديثه التجريبي الأخير لأندرويد "الإصدار 2.25.21.21"، بحسب موقع WaBetaInfo.

الميزة تتيح لك التحدث مع "ميتا AI" بالصوت تمامًا كما تفعل في مكالمة هاتفية لا كتابة، لا توقف، فقط تتحدث بحرية تامة، هذه الميزة مثالية للأشخاص الذين يفضلون المكالمات على الرسائل النصية، أو الذين يريدون الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أثناء قيامهم بأشياء أخرى.

عند فتح "ميتا AI" من تبويب الدردشات، سيظهر رمز موجة صغير، وبالضغط عليه تبدأ فورًا جلسة صوتية مباشرة مع المساعد الذكي، يمكنك التحدث معه كما لو كنت تتحدث إلى شخص حقيقي، وسيرد عليك صوتيًا، المميز هنا أنك تستطيع مغادرة التطبيق، وفتح تطبيقات أخرى مثل "الملاحظات" أو "كروم"، دون أن تنقطع المحادثة.

كما يمكن بدء المحادثة الصوتية أيضًا من تبويب المكالمات مباشرة، وهو أمر مقصود لأن هذا القسم مصمم أساسًا للتفاعلات الصوتية السريعة.

يمكنك في أي وقت كتم الميكروفون، إنهاء المحادثة، أو العودة إلى الدردشة النصية، وعند استخدام الميكروفون، يظهر ضوء الخصوصية الأخضر على نظام أندرويد، لتبقى على دراية بأن الميكروفون قيد التشغيل، ولا تبدأ الجلسات الصوتية تلقائيًا إلا إذا قمت أنت بتفعيلها يدويًا.

في بعض الأحيان، لا يكون من العملي الكتابة، مثلًا عند انشغال يديك، أو أثناء القيادة، أو إذا كنت تفكر بشكل أفضل عند التحدث، هذه الميزة تجعل تجربة الذكاء الاصطناعي أكثر طبيعية وسرعة وسهولة، خاصة لمحبي تقنيات الصوت.

الميزة حالياً متاحة لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية على أندرويد، لكن من المتوقع أن يتم طرحها لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القادمة، وإذا كنت قد حدثت إلى آخر نسخة تجريبية، قد تجد نفسك تتحدث مع هاتفك كثيرًا، لكن هذه المرة مع مساعد ذكي يصغي إليك فعلاً.