تكنولوجيا: شاحن Anker Nano الجديد بقدرة 45 واط يظهر بشاشة ذكية لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة Anker تستعد للكشف عن إصدار جديد من شاحن Nano بقدرة 45 واط، وهذه المرة مع شاشة رقمية مدمجة.

وبحسب تقرير حديث من AnkerInsider، فإن الشاحن الجديد يحمل رقم الطراز A2693، ويُعتبر تطويرًا مباشرًا للنموذج السابق A2692 الذي طُرح في أوائل عام 2025.

كالموديل السابق، يأتي الشاحن الجديد بمنفذ USB-C واحد يُقدّم طاقة تصل إلى 45 واط. وإذا دعم تقنية Samsung Super Fast Charging كما في الإصدار السابق، فمن المتوقع أن يتمكّن من شحن هاتف Galaxy S25 Ultra حتى 50% خلال 20 دقيقة فقط.

وتشير التسريبات إلى أن الشاحن سيحتوي على ميزات إضافية، مثل وضع حماية البطارية، بالإضافة إلى أطراف قابلة للطي لتسهيل حمله أثناء التنقل.

الاختلاف الأبرز في هذا الإصدار هو وجود شاشة رقمية مدمجة، يُرجح أنها ستعرض معلومات متعلقة بعملية الشحن، رغم عدم تأكيد ذلك رسميًا بعد.

ومن بين المزايا الجديدة أيضًا دعم الاتصال عبر البلوتوث، ما يُتيح إدارة الشحن عن بُعد من خلال تطبيق Anker على الهواتف الذكية. كما أُشير إلى وجود ميزة جدولة الشحن، لكن لم تُكشف بعد تفاصيل كاملة حولها.

من المتوقع أن يكون هذا الشاحن هو أصغر شاحن حائط من Anker يحمل شاشة رقمية، رغم عدم توفر الأبعاد الرسمية حتى الآن. كما لم يُحدَّد موعد إطلاقه أو سعره الرسمي، إلا أن الشاحن السابق يُباع حاليًا بسعر 34.99 دولارًا على أمازون، ويتوفر بلوني الأبيض والأسود، ما قد يعطي مؤشرًا تقريبيًا للسعر المستقبلي.

المصدر