تكنولوجيا: معالج Exynos 2600 من سامسونج يظهر لأول مرة على منصة Geekbench

بعد أن أعلنت سامسونج الشهر الماضي عن معالج Exynos 2500، المستخدم حاليًا في هاتف Galaxy Z Flip7 الذي طُرح للبيع بالأمس، لم تكشف الشركة الكورية حتى الآن عن أي تفاصيل رسمية بخصوص معالج Exynos 2600.

ومع ذلك، كشفت لنا منصة Geekbench بعض المواصفات الأولية التي تُظهر ما يمكن توقّعه من الجيل القادم من معالجات سامسونج الرائدة.

ظهر معالج Exynos 2600 في اختبار Geekbench من خلال جهاز تجريبي يحمل رقم الطراز S5E9965. ويأتي هذا المعالج بتكوين عشاري النواة (10 أنوية) بترتيب 1+3+6، حيث يعمل النواة الأساسية بتردد 3.55 جيجاهرتز، وثلاث أنوية للأداء بتردد 2.96 جيجاهرتز، وست أنوية للكفاءة بتردد 2.46 جيجاهرتز. أما المعالجة الرسومية، فتتولاها وحدة Xclipse 960 GPU الخاصة بسامسونج.

كان الجهاز التجريبي مزودًا بـ12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ويعمل بنظام أندرويد 16. وحقق المعالج الجديد 2,155 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و7,788 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.

للمقارنة، سجل Galaxy Z Flip7 المزود بـExynos 2500 نقاطًا أقل قليلًا، بينما تفوق معالج Snapdragon 8 Elite في Galaxy Z Fold7 بنتائج 2,910 و9,152 نقطة.

ورغم هذه النتائج الأولية، من المهم الإشارة إلى أن معالج Exynos 2600 لا يزال قيد التطوير، وقد تختلف الترددات النهائية عند الإطلاق التجاري، ما يعني أن الأداء الفعلي قد يتحسن عند توفره في الأجهزة النهائية.

جدير بالذكر أن تقريرًا من Bloomberg أشار إلى أن سامسونج تدرس استخدام مزيج من معالجاتها ومعالجات كوالكوم في سلسلة Galaxy S26 القادمة، والمتوقع إطلاقها في يناير المقبل.

ومن المحتمل أن تعتمد الشركة على Exynos 2600 في الطراز الأساسي، بينما تُخصص معالج Snapdragon 8 Elite 2 لطرازي Galaxy S26 Ultra وGalaxy S26 Edge، والذي يُشاع أنه سيحل مكان إصدار الـ Plus في السلسلة.

