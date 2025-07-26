شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد لهاتف Pixel 10 يُظهر أن جوجل مُغرمة باللون الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد أن هناك تسريب من سلسلة هواتف Pixel 10 مجددًا ، وهذه المرة هناك مجموعة من التسريبات التسويقية النهائية لهواتف Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL و Pixel Watch 4 وPixel Buds Pro 2، وتُظهر الصورة، التي سربها المسرب الشهير إيفان بلاس، أجهزة Pixel 10 بلون جوجل الجديد المفضل وهو لون Moonstone، الذي يشبه درجة رمادية فاتحة، وقد يكون اللون المميز لهاتف Pixel 10 .

من الناحية الفنية، قد يُطلق على اللون الرمادي لسماعات Pixel Buds Pro 2 اسم "Sterling"، لكنها لا تزال تُضاهي منتجات جوجل الأخرى بشكل رائع ، القطعة الوحيدة غير الرمادية في الصور المسربة حديثًا هي سوار ساعة Pixel Watch 4 الأرفع ، والذي يظهر أيضًا مع سوار Moonstone آخر.



هاتف بيكسل باللون الرمادى

يغيب عن هذه المجموعة من الصور هاتفا Pixel 10 الأصليان و Pixel 10 Pro Fold ، وبينما قد يُطرح الأول بألوان أكثر إشراقًا، فقد رأينا بالفعل نسخة Moonstone من الهاتف القابل للطي في تسريبات سابقة.

بالنظر إلى سمعة إيفان بلاس، فمن المرجح أن تكون هذه صورًا حقيقية قد تستخدمها جوجل بعد إطلاق سلسلة Pixel 10 في 20 أغسطس ، كما أنها توضح بشكل أكبر أن تحديثات هذا العام قد تركز بشكل رئيسي على البرامج والتحسينات الداخلية.

ومن المتوقع أن تستخدم سلسلة Pixel 10 شرائح Tensor G5، مما سيمثل نقطة تحول لجوجل، ويُشاع أن هذه أول شريحة مُصممة بالكامل داخليًا من قِبل الشركة، ومُنتجة بتقنية 3 نانومتر المتقدمة من شركة TSMC.

وبهذا، تنضم جوجل إلى آبل والشركات الاخرى في تصميم معالجها الخاص، مما قد يُحسّن أداء هواتف بيكسل، مع ذلك علينا انتظار إطلاق هذه الأجهزة لنرى إن كانت ستُنافس سلسلة هواتف آيفون 17 القادمة، أما بالنسبة للألوان، فجوجل لا تُقدم أي جديد ولون مونستون (حجر القمر) في معظم هواتف بيكسل باهت، وهذا ينطبق أيضًا على ألوان هواتف آبل الرائدة .