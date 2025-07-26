تكنولوجيا: تسريب صورة رسمية ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A07 عبر قائمة Google Play Console

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل سامسونج حاليًا على هاتف Galaxy A07، الذي يُعتبر الخليفة الواضح لهاتف A06 الذي طرح في أغسطس من العام الماضي. إذا استمر جدول الإطلاق السنوي المعتاد، فمن المتوقع أن يصل الهاتف في الشهر المقبل.

وخلال هذه الفترة، ظهر الهاتف في قائمة Google Play Console، ما أتاح لنا فرصة الاطلاع على صورته الرسمية التي نشاركها معكم أدناه.

يأتي الهاتف بشاشة بدقة 720×1600 بكسل، مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويعتمد على معالج MediaTek Helio G99. ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 عند إطلاقه، وهو أمر قد يخيب آمال بعض المستخدمين.

وكما يظهر من الصورة، يحتوي الهاتف على نوتش على شكل قطرة ماء، ويتبنى تصميم جزيرة الكاميرات الجديد من سامسونج، الذي يختلف عن سلسلة S الرائدة، حيث أصبحت الجزيرة بيضاوية الشكل تجمع الكاميرات معًا بدلًا من الدوائر المنفصلة.

تشير قائمة Google Play Console أيضًا إلى أن هاتف Galaxy M07 القادم سيكون على الأرجح نسخة معاد تسميتها من هاتف A07، حيث يحمل A07 رقم الموديل SM-A075، في حين يحمل M07 رقم SM-M075.

