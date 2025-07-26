تكنولوجيا: تسريبات تكشف مقاسات شاشة آيفون القابل للطي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُشير الشائعات إلى أن أبل ستدخل أخيرًا عالم الهواتف القابلة للطي في العام المقبل، ومن المتوقع أن يحمل أول هاتف منها هذا النوع اسم iPhone Fold، رغم أننا لا نملك تأكيدًا رسميًا على الاسم بعد.

في الصين، كشف المُسرّب الشهير المعروف باسم Digital Chat Station على منصة Weibo عن مقاسات شاشة iPhone Fold.

ستأتي الشاشة الداخلية القابلة للطي بقياس 7.7 بوصة، في حين ستكون شاشة الغلاف الخارجية بحجم 5.5 بوصة. وهذا يشير إلى نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة تمامًا عما اعتدنا عليه في هواتف أندرويد القابلة للطي.

من المؤكد أن الهاتف لن يكون الأكبر بين هواتف الطي ذات التصميم على شكل كتاب، لكن أبل ستُركز في حملتها التسويقية على سهولة حمله في الجيب واستخدامه بيد واحدة.

أكد المصدر Digital Chat Station مجددًا أن موعد إطلاق الجهاز سيكون في عام 2026. وتشير الشائعات السابقة إلى أن الهاتف دخل بالفعل مرحلة اختبار النماذج الأولية، حيث تم تصنيع نموذج أولي يعمل بكامل الوظائف.

هناك تقارير متضاربة حول وجود كاميرا سيلفي مدمجة تحت الشاشة القابلة للطي، لكنه من المتوقع أن يتميز بتصميم خالٍ تقريبًا من الطيات أو التجاعيد.

ويُقال إن هذا هو السبب الرئيسي وراء تأخر أبل في دخول سوق الهواتف القابلة للطي، حيث سعت إلى تطوير شاشة خالية من الطيات، وهو ما حققته شركة Samsung Display مؤخرًا.

المصدر