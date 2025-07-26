شكرا لقرائتكم خبر عن يتاح 30 يوليو.. نظرة على طور الثنائيات في لعبة Elden Ring Nightreign والان نبدء بالتفاصيل

تحسينات مقبلة

الدمام - شريف احمد - بعد انتظار، تُضيف لعبة Elden Ring Nightreign طور لعب تعاوني للاعبين اثنين في 30 يوليو، كجزء من التحديث 1.02.وأصدرت FromSoftware عرضًا ترويجيًا مصاحبًا لهذا الخبر، ليتمكن اللاعبون من رؤية وضع اللعب التعاوني للاعبين أثناء اللعب.بالإضافة إلى بعثات Duo، سيتضمن التحديث القادم "تحسينات في واجهة المستخدم" وخيارات لتصفية الآثار، لكن لا يُعرف كيف ستبدو ترقيات واجهة المستخدم.ويأتي هذا الخبر بعد شهرين فقط من تعديل الشركة للعبة لتسهيل تجربة اللاعب الفردي، إذ كانت تجربة اللعب الفردي صعبة للغاية، حتى لمحبي FromSoftware، وقدّم هذا التحديث آلية إحياء تلقائية ومكافآت رونية متزايدة للبعثات الفردية.حققت لعبة Elden Ring Nightreign نجاحًا باهرًا، كما أعلنت الشركة مؤخرًا أن عدد لاعبيها قد وصل إلى خمسة ملايين لاعب .ويتحول عالم Elden Ring الأوسع يتحول إلى قوة ثقافية هائلة، إذ هناك فيلم قيد الإعداد، من إخراج أليكس جارلاند، وهو مخرج أفلام Annihilation و Ex Machina و Civil War.