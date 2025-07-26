تكنولوجيا: تسريبات رسمية لهاتف Redmi 15 تكشف التصميم والألوان قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع طرح سلسلة Redmi Note 15 في السوق، حان الوقت لشاومي لإطلاق طرازاتها الاقتصادية الجديدة، وهي Redmi 15 و15C وربما 15R، إذا استندنا إلى تشكيلة Redmi 14 من العام الماضي.

وبحسب المعلومات المتاحة، يبدو أن النسخة العادية من Redmi 15 ستكون حاضرة هذه المرة، بخلاف Redmi 14 التي لم تُصدر بنسخة عادية.

بعد هذا التسريب الوافي، شارك أحد المطلعين عبر منصة X صورًا تظهر ما يُعتقد أنها رندرات رسمية لهاتف Redmi 15. وتُظهر الصور من الجهة الأمامية هاتفًا بشاشات قد تكون ذات حواف أرفع مقارنةً بـ Redmi 13، رغم صعوبة التأكد من ذلك عبر الرندرات فقط.

كما ظهرت ثلاث صور للهاتف بثلاثة ألوان مختلفة: الأسود، البنفسجي، وطلاء يمزج بين الفضي والذهبي.

يبدو أن تصميم الجهة الخلفية يتماشى مع تصميمات سلسلة Redmi Note 15 الحالية، والأهم أن الصور تكشف عن وجود ثلاث كاميرات في الخلف.

ومن المتوقع أن تكون الكاميرتان الثانويتان عدسات واسعة جدًا وماكرو. للمقارنة، جاء Redmi 13 العام الماضي بكاميرا رئيسية واحدة بدقة 108 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل فقط.

استنادًا إلى التسريبات السابقة، سيقدّم Redmi 15 ترقية كبيرة مقارنةً بسلفه، تشمل تحسينات في الشاشة، البطارية، المعالج، ونظام الكاميرات.

