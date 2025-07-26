تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف تفاصيل هاتف هواوي الثلاثي الطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي هاتف Mate XT، أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم، في شهر سبتمبر الماضي، ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإطلاقه، تستعد الشركة للكشف عن إصدار جديد محسّن من هذا الهاتف المبتكر.

ورغم التوقعات السابقة التي رجّحت أن يحمل الهاتف الجديد اسم Mate XT 2، تشير شائعة جديدة قادمة من الصين إلى أنه سيحمل اسم Mate XTs بدلاً من ذلك — وهو ما يُعد تسمية أكثر منطقية، خاصةً أنه لن يكون إعادة تصميم كاملة للجهاز الأصلي.

سيحتفظ Mate XTs بنفس التصميم والمواصفات الأساسية لهاتف Mate XT، لكنه سيأتي مع بعض التحسينات، أبرزها استخدام شريحة معالجة جديدة تقدم أداءً أقوى، إلى جانب تحسينات على الكاميرات وتقديم خيارات ألوان إضافية.

وبحسب التسريبات، ستوفر هواوي الهاتف الجديد بأربعة ألوان: الأبيض، الأسود، الأحمر، والبنفسجي، أي ضعف عدد الألوان المتاحة في الإصدار السابق. ويُتوقع أن يتم الكشف عنه رسميًا خلال شهر سبتمبر القادم.

ومن اللافت أن هواوي قد نجحت في بيع أكثر من 500,000 وحدة من هاتف Mate XT داخل الصين، رغم سعره المرتفع جدًا، ما يدل على اهتمام المستخدمين الكبير بهذه الفئة من الأجهزة.

