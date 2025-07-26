تكنولوجيا: تسريبات Oppo Reno14 FS تكشف المواصفات والصور والسعر قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أوبو هاتفي Reno14 وReno14 Pro في شهر مايو الماضي، ثم طرحتهم عالميًا في يونيو، بالتزامن مع انضمام عضو جديد للعائلة هو Reno14 F.

والآن، يبدو أن الشركة تستعد لتوسيع السلسلة مرة أخرى، من خلال إصدار جديد يُدعى Reno14 FS، والذي تم تسريب مواصفاته وصوره وسعره اليوم.

يُشار إلى أن هذا الإصدار سيكون نسخة مطورة من Reno14 F، حيث يأتي بذاكرة وصول عشوائي أكبر وسعة تخزين مضاعفة.

سيعمل Reno14 FS بمعالج Snapdragon 6 Gen 4، مع ذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية ضخمة تبلغ 512 جيجابايت.

أما من حيث الكاميرات، فالهاتف سيضم نظام تصوير ثلاثي في الخلف، يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX882 من سوني، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل، مدمجة في ثقب داخل الشاشة.

يحمل الهاتف شاشة AMOLED بقياس 6.57 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، كما يأتي ببطارية ضخمة بسعة 6,000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط.

يبلغ وزن الجهاز 181 جرامًا، ويأتي بأبعاد 158.16 × 74.9 × 7.7 ملم، ومن المتوقع أن يُطرح في منطقة اليورو بسعر يبلغ حوالي 450 يورو. وحتى الآن، لا يوجد موعد رسمي للإطلاق، لكن من المرجح أن يتم الإعلان عنه قريبًا.

