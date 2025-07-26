تكنولوجيا: سامسونج تسعى لتوسيع قدرات هواتفها الذكية بالذكاء الاصطناعي خارج حدود Gemini من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج دفعها الكبير نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي مع إطلاق سلسلة Galaxy S24 العام الماضي، ومنذ ذلك الحين توسّعت مجموعة Galaxy AI في مزاياها، مدعومةً بمنصة Gemini من جوجل، على الأقل حتى الآن.

اليوم، كشف “تشوي وون-جون”، رئيس العمليات في قطاع الهواتف المحمولة بشركة سامسونج، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الشركة منفتحة تمامًا على بدائل أخرى، شرط أن توفّر تلك البدائل أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين.

تجري سامسونج حاليًا محادثات مع كل من OpenAI وPerplexity لدمج خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما في هواتفها القادمة، ومن المرجح أن تبدأ هذه الخطوة مع سلسلة Galaxy S26.

وبحسب تقارير سابقة نُشرت في يونيو، تقترب سامسونج من إبرام صفقة للاستثمار في Perplexity، ودمج كل من تطبيقها والمساعد الذكي الخاص بها في هواتف الشركة. أما OpenAI فهي أيضًا ضمن الخيارات المطروحة، ولكن دون وجود استثمار مباشر من سامسونج حتى الآن.

وصرّح تشوي قائلًا: “نتواصل مع عدة شركات. طالما أن وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء يتمتعون بالكفاءة ويوفرون أفضل تجربة للمستخدم، فإننا منفتحون على أي وكيل ذكاء اصطناعي في السوق”.

وفي سياق آخر، تحدث تشوي عن نية أبل دخول سوق الهواتف القابلة للطي، الذي تتصدره سامسونج حاليًا، معتبرًا أن هذه الخطوة، في حال تحققت، ستعود بالنفع على الصناعة ككل.

كما تقيّم سامسونج حاليًا كلًا من معالج Snapdragon 8 Elite 2 وExynos 2600 لتحديد أيهما سيعمل على تشغيل سلسلة Galaxy S26، ويبدو أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

المصدر