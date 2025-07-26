تكنولوجيا: سلسلة Oppo A6 تحمل مفاجآت غير متوقعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أوبو سلسلة A5 في الصين خلال شهري ديسمبر ومارس، من خلال هاتفي A5 وA5 Pro، ويبدو أن الشركة تعمل حاليًا على سلسلة جديدة تحت اسم A6، والتي يُشاع أنها ستقدم تغييرات مثيرة للاهتمام.

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول عدد الأجهزة التي ستتضمنها السلسلة الجديدة، لكن التقارير تشير إلى وجود نموذجين جديدين على الأقل، أو يحملان أسماء مختلفة: A6 GT وA6 Max.

ومن المتوقع أن تستهدف هذه الهواتف شريحة الأسعار القريبة من 1000 يوان صيني، أي ما يعادل تقريبًا 139 دولارًا أمريكيًا أو 119 يورو حسب أسعار الصرف الحالية.

وعلى الرغم من السعر المنخفض، يُقال إن الهاتفين سيأتيان بشاشات LTPS OLED مسطحة وكبيرة، بدقة “1.5K”، بالإضافة إلى كاميرتين خلفيتين، الرئيسية منهما بدقة 50 ميجابكسل، فضلًا عن بطاريات كبيرة الحجم.

سيعتمد كلا الهاتفين على معالجات من سلسلة Snapdragon 7، رغم أنها قد تكون من الإصدارات الأقدم حتى تتماشى مع الفئة السعرية المستهدفة.

