شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نماذج جوجل وOpenAI تتفوق على أفضل المراهقين فى أولمبياد الرياضيات الدولى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حققت نماذج الذكاء الاصطناعى ، التى طورها فريق DeepMind التابع لجوجل وOpenAI، نجاحا باهرا مؤخرا، فقد تمكنت من التغلب على بعض من ألمع عقول طلاب المدارس الثانوية فى الرياضيات، وحصلت على الميدالية الذهبية فى أولمبياد الرياضيات الدولى 2025، ويعتبر أولمبياد الرياضيات الدولى 2025 من أصعب المسابقات لطلاب المدارس الثانوية حول العالم لإثبات براعتهم فى الأرقام والمعادلات، ويمثل حصول نماذج الذكاء الاصطناعى على الميدالية الذهبية إنجازا كبيرا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، ومؤشرا على كيفية إعادة تعريف حدودها يوميا.

كل شيء عن الأولمبياد

الأولمبياد مفتوحة للطلاب من جميع أنحاء العالم، مما يسمح لهم بالمشاركة وحل سلسلة من مسائل الرياضيات المعقدة متعددة الخطوات، ويخوض الطلاب امتحانين مدة كل منهما 4 ساعات ونصف فى يومين، بحسب ما ذكر موقع interesting engineering.

يتضمن التحدى حل 6 أسئلة إجمالا، شارك فى أولمبياد 2025 حوالى 630 طالبا فى هذا الاختبار، وللفوز بالميدالية الذهبية ، كان على الطلاب الحصول على 35 نقطة من أصل 42 نقطة ممكنة، وقد حلّت نماذج من DeepMind وOpenAI من جوجل 5 أسئلة من أصل 6، محققة بذلك الحد الأدنى للجائزة النهائية، كما حقق 67 طالبا هذا الإنجاز وفازوا بالميدالية الذهبية.



سوندار بيتشاي وسام ألتمان

دُعيت جوجل رسميا من قبل IMO للمشاركة فى الاختبار، لكن OpenAI لم تدع، ومع ذلك، اختبر الأخير نموذجه مع الأسئلة وأعلن فوزه بالميدالية الذهبية، فى المقابل، انتظرت جوجل النتائج الرسمية للمسابقة قبل الإعلان عن هذا الإنجاز عبر منشور مدونة يوم الاثنين من هذا الأسبوع.

والحقيقة المثيرة للاهتمام هى أن OpenAI أعلنت نتيجتها فى نهاية الأسبوع، قبل أن تكشف IMO عن النتائج الرسمية، ما يجعل الموقف محرجا هو أن IMO طلبت من شركات الذكاء الاصطناعى تجنب الإعلان عن أى شكل من أشكال النتائج قبل إغلاق المسابقة يوم الاثنين.

صرح ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذى لشركة Google DeepMind: "لقد احترمنا طلب مجلس إدارة IMO الأصلى بأن تشارك جميع مختبرات الذكاء الاصطناعى نتائجها فقط بعد التحقق من النتائج الرسمية من قبل خبراء مستقلين، وبعد أن يحصل الطلاب على الثناء الذى يستحقونه".

حقيقة مثيرة للاهتمام

وقد استخدمت Google DeepMind و OpenAI نماذج غير متاحة للجمهور، وقد أدت النماذج المتاحة للجمهور أداء أقل من المتوسط فى المهمة، واختبر الباحثون الأسئلة من خلال Gemini 2.5 Pro و Grok-4 و OpenAI 04 - ولم يحصل أى منها على أكثر من 13 نقطة فى الاختبار.