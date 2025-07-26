شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تفعل إذا تعرض حسابك على إنستجرام للاختراق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثير من مستخدمي إنستجرام الي محاولات اختراق عدة، ولعل من ضمنها استخدام حساب ما لاسمك أو صورك أو بياناتك الشخصية الأخرى دون موافقتك، وقد يؤدي إلى رسائل مضللة، أو إساءة استخدام الهوية، أو حتى عمليات احتيال مالي.

إليك كيفية التعامل مع حساب إنستجرام مزيف ينتحل شخصيتك، خطوة بخطوة:

1. تأكد من أن الحساب ينتحل شخصيتك يمكنك البدء بالتحقق مما إذا كان الملف الشخصي ينتحل شخصيتك أو شخصية شخص تعرفه.



2. الإبلاغ عن الملف الشخصي إلى إنستجرام، الذي يوفر طريقتين للإبلاغ عن انتحال الشخصية: من خلال التطبيق أو نموذج ويب.



من خلال التطبيق: انتقل إلى الحساب المُنتحل. اضغط على أيقونة النقاط الثلاث، اختر "إبلاغ" ثم "إبلاغ عن حساب" ثم "يُنتحل الحساب صفة شخص آخر" ثم اختر "أنا" أو "شخص أعرفه"، ثم اتبع التعليمات وأرسل البلاغ.

كما يمكنك استخدم نموذج انتحال الشخصية في إنستجرام من خلال حمّل بطاقة هوية سارية المفعول مع صورة لتأكيد هويتك، وعادةً ما يُراجع إنستجرام بلاغات انتحال الشخصية خلال بضعة أيام.



ويجب عليك أيضا إبلاغ أصدقاءك وعائلتك ومتابعيك من الوقوع ضحية الحسابات الوهمية، انشر قصة أو تحديثًا مثل: "حساب وهمي ينتحل شخصيتي على إنستجرام، فكلما زادت البلاغات عن حساب وهمي، زادت احتمالية حذفه من قِبل إنستجرام فورًا.

وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء إذا لم يستجب إنستجرام لطلبك، يمكنك الإبلاغ مجددًا باستخدام التطبيق والويب فقم بزيارة مركز المساعدة على Instagram Help .