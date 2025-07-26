شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة والان مع تفاصيل الخبر

تدخل خدمة صور جوجل عالم الذكاء الاصطناعي مع طرح ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز إبداع المستخدم، وأعلنت الخدمة الشهيرة، التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم حول العالم، أنها ستدمج أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تجربة ذكرياتهم المصورة.

وتتضمن التحديثات إمكانية تحويل الصور إلى مقاطع فيديو ودمجها بأنماط متنوعة، مثل الرسوم المتحركة أو الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد ، وتُعد هذه الميزات جزءًا من جهود جوجل الأوسع لإتاحة الذكاء الاصطناعي لعدد أكبر من المستخدمين، حيث تواصل تحسين هذه العروض بناءً على تعليقات المستخدمين.

وتتيح ميزة تحويل الصور إلى فيديو الجديدة للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة من صورهم باستخدام نموذج Veo 2 من جوجل ، تشبه هذه الميزة الأدوات المتوفرة حاليًا في تطبيقات مثل Gemini وYouTube ، ويمكن للمستخدمين الاختيار بين أوامر مثل "حركات خفيفة" أو "أشعر بالحظ" لتحويل صورهم المختارة إلى مقاطع فيديو مدتها ست ثوانٍ ، وتتوفر هذه الميزة اليوم للمستخدمين في الولايات المتحدة على نظامي Android وiOS.



بالإضافة إلى إمكانية تحويل الصور إلى مقاطع فيديو، يُطلق تطبيق صور جوجل ميزة Remix، المدعومة بنموذج Imagen AI ، تتيح هذه الميزة للمستخدمين اختيار أي صورة من معرض الصور وتغيير أسلوبها في ثوانٍ.

ستتوفر ميزة Remix في الولايات المتحدة على أجهزة Android وiOS خلال الأسابيع المقبلة ، ولضمان الشفافية، ستتضمن جميع المخرجات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي علامة مائية رقمية SynthID.

وأكدت جوجل أن هذه الميزات تجريبية، وتشجع المستخدمين على إبداء ملاحظاتهم من خلال التعبير عن تفضيلاتهم بـ"إبهام لأعلى" أو "إبهام لأسفل". وستساعد هذه الملاحظات جوجل على تحسين الأدوات وتحسين تجربة المستخدم ، وأُعلن عن تحسينات الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع ميزات مماثلة لـ YouTube Shorts، الذي يوفر الآن خيارات تحويل الصور إلى مقاطع فيديو وتأثيرات الذكاء الاصطناعي الخاصة به.

كما سيتم دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في علامة تبويب "إنشاء" جديدة ضمن تطبيق صور جوجل، مما يُتيح الوصول إلى الأدوات الإبداعية، سواءً التقليدية أو المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وستُضاف هذه الميزات الجديدة إلى الأدوات الحالية لإنشاء الصور المجمعة ومقاطع الفيديو المميزة، مما يجعل التطبيق أكثر تنوعًا ، وتخطط جوجل لتحديث علامة التبويب دوريًا بأدوات وتجارب وتحسينات جديدة.

تُعدّ هذه الإضافات إلى صور جوجل جزءًا من توجه أوسع لدمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات اليومية، ومن خلال إتاحة هذه الميزات المبتكرة، تهدف جوجل إلى تزويد المستخدمين بطرق جديدة للتفاعل مع صورهم ومقاطع الفيديو، مما يُثري تجاربهم الرقمية.

علاوةً على ذلك، يعكس إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي هذه التزام جوجل بتوفير أحدث التقنيات مع مواصلة التعلم من قاعدة مستخدميها الواسعة، وستساعد آلية التقييم جوجل على تخصيص هذه الميزات لتلبية احتياجات المستخدمين وتفضيلاتهم بشكل أفضل، مما يُحسّن الأداء العام للتطبيق.

ومع استمرار تطور تطبيق صور جوجل، من المتوقع أن تجذب هذه التحديثات اهتمام المستخدمين العاديين والمتحمسين الذين يستمتعون باستكشاف الإمكانيات الإبداعية باستخدام الوسائط الرقمية. ويمثل سعي الشركة نحو إثراء تجربة المستخدم بالذكاء الاصطناعي خطوةً مهمةً في التكامل المستمر للتقنيات المتقدمة في الحياة اليومية.