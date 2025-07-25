شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تتخلص من جزء من ميزاتها الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

تُعد خرائط جوجل من أفضل الأدوات لاكتشاف أماكن جديدة والوصول إليها، إلا أن التطبيق يقدم أكثر بكثير من مجرد التنقل البسيط، ومع ذلك تخطط جوجل لإلغاء إحدى ميزاتها الاجتماعية في الأشهر المقبلة، مما يعني أن عدد متابعيك سيقل، حيث ستفقد خرائط جوجل ميزة المتابعين.

ويوضح منشور دعم مجتمعي جديد التغييرات التي طرأت على ميزة المتابعة في خرائط جوجل، وأعلنت جوجل أن هذه الميزة ستُلغى بحلول سبتمبر 2025، لذا لن تتمكن من متابعة أي شخص، ولن يتمكن المستخدمون الآخرون من متابعتك على التطبيق، لا داعي لاتخاذ أي إجراء، فالتحديث سيكون تلقائيًا ، وتوضح جوجل أن التغييرات لن تؤثر على ظهور الملفات الشخصية، ولن تحتاج بعد الآن إلى الموافقة على المتابعين أو رفضهم، ولا يزال بإمكانك التحكم في من يمكنه العثور على مساهماتك.

وإذا كنت لا تزال ترغب في التواصل الاجتماعي في بيئة مشابهة لخرائط جوجل، فإن مجتمع Local Guides Connect لا يزال متاحًا، حيث يمكنك العثور على نقاشات وحتى بعض فعاليات المجتمع المحلي.

ومن أفضل ميزات التواصل الاجتماعي في التطبيق القوائم، حيث يمكنك مشاركتها أو دعوة الآخرين للمساهمة فيها وإضافة ملاحظات حول الأماكن التي يحفظونها ، وتقول جوجل إن هذه الميزة ستبقى دون تغيير.

وإذا كنت لا تزال ترغب في الحفاظ على معلومات متابعيك سليمة، فعليك القيام بذلك قبل إلغاء الميزة. وتُصرّح جوجل بأنها ستحذف جميع البيانات المتعلقة بالمتابعين، ولكن لا يزال بإمكانك التحقق من متابعيك ومن تتابعهم:

1 افتح تطبيق خرائط جوجل.

2 اضغط على صورة ملفك الشخصي أو الحرف الأول منه.

3 اضغط على ملفك الشخصي.

4اضغط على المتابعين أو المتابعة.

يبدو أن جوجل لا ترغب في أن يستخدم مستخدموها ميزة المتابعة على خرائط جوجل، في الشهر الماضي، كشف تحليل ملف APK لنسخة أندرويد من التطبيق أن الشركة قد تُلغي ميزة "الأماكن المُتابعة" تدريجيًا .