شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يطلق ميزة المنزل الأمن.. تسهل إبلاغ اصدقاءك بالوصول سالما إلى بيتك والان مع تفاصيل الخبر

يُطلق سناب شات ميزة "المنزل الآمن" الجديدة التي تُسهّل عليك إبلاغ أحبائك بعودتك سالمًا إلى المنزل، بناءً على إمكانيات تحديد الموقع الحالية في التطبيق، تُتيح لك ميزة "المنزل الآمن" من سناب شات إرسال تنبيه تلقائى إلى محادثات الدردشة مع الأصدقاء لإعلامهم بعودتك إلى المنزل دون الحاجة إلى تذكر إرسال رسائل مباشرة.

بينما تتيح لك العديد من تطبيقات التواصل، مثل سناب شات وواتساب وفيسبوك ماسنجر، مشاركة معلومات موقعك مباشرةً ليتمكن الآخرون من تتبعها، فإن تنبيهات "المنزل الآمن" تُغني أصدقائك عن متابعة تقدمك باستمرار.

ويُشير سناب إلى أن الإشعار يُرسل مرة واحدة فقط ثم يُغلق تلقائيًا ، ولا يُمكن إرسال التنبيهات إلا إلى الأصدقاء الذين يُشارك مستخدمو سناب شات مواقعهم معهم، مما يُتيح للمستخدمين اختيار من يُريدون إرسال تنبيهات "المنزل الآمن" إليهم.

للوصول إلى هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى تحديد موقع منزلهم على خريطة سناب بالضغط على صورة Bitmoji الخاصة بهم، ثم اختيار "منزلي، وبعد تحديد الموقع، يمكن للمستخدمين الضغط على أيقونة الخريطة في محادثاتهم واختيار زر "المنزل آمن" عند بدء رحلة العودة، وسيتم إرسال تنبيهات عند تسجيل التطبيق بوصول المستخدم إلى وجهته.