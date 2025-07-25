شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة رؤية ملابسك المفضلة وديكوراتك افتراضيا بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تُضيف جوجل ذكاءً اصطناعيًا أكثر إنتاجيةً إلى تجربة التسوق الإلكتروني في محرك البحث، ستُطلق ميزة جديدة لوضع الذكاء الاصطناعي تُنشئ صورًا للأزياء وأفكارًا للديكور بناءً على وصف المستخدم، لمساعدة المستخدمين على العثور على منتجات متشابهة بصريًا ، كما ستُطلق أداة جديدة تُتيح للمستخدمين تجربة الملابس افتراضيًا.

سيتم إطلاق ميزة التسوق الجديدة "وضع الذكاء الاصطناعي" هذا الخريف في الولايات المتحدة، صُممت هذه الميزة لتوفير مساعدة بصرية تُرشدك بشكل أفضل إلى أنواع المنتجات التي يُنصح بها، مقارنةً باستخدام أوصاف البحث فقط ، على سبيل المثال، إذا بحث المستخدمون عن "فستان أخضر فضفاض لحفلة في الحديقة"، فسيُنشئ وضع الذكاء الاصطناعي صورًا لفساتين مزيفة بأنماط متنوعة تُمكّن المستخدمين من العثور على أقرب تطابق للفستان الذي تخيلوه ، ثم سيعرض جوجل للمستخدمين قوائم حقيقية لفساتين مشابهة بصريًا في المتاجر الإلكترونية.

يبدو أن هذه طريقة أفضل لاستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة إلهام للتسوق، بدلاً من تصفح صور الذكاء الاصطناعي المُستضافة على منصات لوحات المزاج مثل بينترست ، والتي لا تُطابق المستخدمين مع ما يُقابلها في العالم الحقيقى ، مع ذلك، لا تزال الصور الأولية التي يُنشئها وضع الذكاء الاصطناعي من جوجل مُزيفة، مما قد يُسبب بعض الإحباط للمستخدمين الذين لا يجدون تطابقًا دقيقًا لاقتراحات الملابس والديكور التي يُقدمها الذكاء الاصطناعي والتي أعجبتهم.

بالنسبة لمنتج متوفر حاليًا، تُطلق جوجل أداة تجربة ملابس افتراضية في الولايات المتحدة، تُتيح للمتسوقين رؤية شكل الملابس عليهم من خلال تحميل صورة ، وبعد طرحها سابقًا كتجربة محدودة في مختبرات البحث ، تُطلق هذه الميزة الآن في البحث، وGoogle Shopping، ونتائج البحث على صور جوجل.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة بالضغط على أي نتائج لمنتجات الملابس في البحث أو التسوق أو الصور، واختيار أيقونة "جرّبها"، ثم تحميل صورة كاملة للجسم ، سيعرض الذكاء الاصطناعي من جوجل بعد ذلك للمستخدم كيف سيبدو عند ارتداء الملابس التي اختارها، مما يمنحه تجربة شخصية أكثر من مجرد رؤية هذه الملابس مُصممة على يد شخص آخر.