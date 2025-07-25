شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى صورك من السرقة على السوشيال ميديا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر تتزايد فيه مشاركة الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبح حماية المحتوى البصري من السرقة والاستخدام غير المصرح به تحديًا كبيرًا، سواء كنت مصورًا فوتوغرافيًا محترفًا، فنانًا، أو مجرد مستخدم يرغب في الحفاظ على خصوصية صوره الشخصية، فإن فهم آليات الحماية المتاحة أمر بالغ الأهمية.

و هذا التقرير يستعرض أبرز الطرق والأدوات لمساعدتك في تأمين صورك على فيسبوك وإنستجرام.

لماذا تُسرق الصور؟

تُعد الصور الرقمية سلعة ثمينة في العالم الافتراضي، حيث يمكن استخدامها لأغراض تجارية، أو لإعادة النشر دون إسناد، أو حتى لانتحال الشخصية، ومع سهولة حفظ الصور من الإنترنت بضغطة زر أو لقطة شاشة يجعلها عرضة للسرقة، مما يتطلب من المستخدمين اتخاذ خطوات استباقية للحماية.

لا توجد طريقة مضمونة 100% لمنع سرقة الصور تمامًا (فيمكن دائمًا أخذ لقطة شاشة)، ولكن يمكن تقليل احتمالية ذلك بشكل كبير:

على فيسبوك:

1. قفل الملف الشخصي (Profile Lock):

هذه الميزة، المتاحة في بعض المناطق، تمنع الغرباء من تكبير صور ملفك الشخصي أو تنزيلها أو أخذ لقطات شاشة لها،كما تحد من رؤية المنشورات والصور القديمة للأصدقاء فقط.



وحول كيفية التفعيل، اذهب إلى ملفك الشخصي ثم اضغط على النقاط الثلاث بجانب "تعديل الملف الشخصي" ثم اختر "قفل الملف الشخصي".



2. إعدادات خصوصية الألبوم والصور الفردية: يمكنك التحكم في من يمكنه رؤية ألبوماتك وصورك وعند تحميل صورة أو إنشاء ألبوم، اختر إعدادات الخصوصية (عام، الأصدقاء، الأصدقاء باستثناء...، أنا فقط) كما يمكنك تعديل هذه الإعدادات للصور والألبومات الموجودة بالفعل

3.عدم تحميل الصور بدقة عالية:

الصور ذات الدقة المنخفضة تكون أقل جاذبية للسرقة لأغراض الطباعة أو الاستخدام الاحترافي، حيث تبدو مشوشة عند التكبير.



على إنستجرام:

1. جعل الحساب خاصًا (Private Account): هذه هي الطريقة الأكثر فعالية للتحكم في من يرى صورك. فقط متابعوك الموافق عليهم يمكنهم مشاهدة منشوراتك، ولتفعيل ذلك، اذهب إلى ملفك الشخصي ثم اضغط على الثلاثة خطوط الأفقية في الزاوية العلوية اليمنى ثم الإعدادات والخصوصية ثم خصوصية الحساب ثم تفعيل "حساب خاص".

2.إيقاف حفظ الصور الأصلية إلى ألبوم الكاميرا:

هذه الميزة تمنع إنستغرام من حفظ نسخة من صورك التي تلتقطها عبر التطبيق إلى معرض صور هاتفك، مما يساعد في إدارة مساحة التخزين، ولكنها لا تمنع الآخرين من حفظها.

3.عدم وجود خيار مباشر لمنع التنزيل

لا يوفر إنستجرام زرًا مباشرًا لتنزيل الصور، ولكن يمكن للمستخدمين استخدام تطبيقات الطرف الثالث أو لقطات الشاشة لحفظ المحتوى، لذا، فإن الإجراءات الوقائية الأخرى تصبح أكثر أهمية.



4. الاستعانة بأدوات تضع "علامة مائية" تلقائية:

تُعد العلامات المائية من أقوى الطرق المرئية لحماية صورك، حيث تضع شعارًا أو نصًا شفافًا فوق الصورة، مما يجعل من الصعب استخدامها دون إزالة العلامة المائية أو الاعتراف بملكيتها.



