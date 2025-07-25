شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحلام إيلون ماسك لاستعمار المريخ تواجه عقبة بسبب مشكلات انترنت ستارلينك والان مع تفاصيل الخبر

كشف عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، أن أرباح أقمار الانترنت ستارلينك "تُستخدم لدفع تكاليف وصول البشرية إلى المريخ"، وفي حين أنه من غير الواضح حجم الإيرادات التي تحققها الشركة يوميًا، إلا أن انقطاع الخدمة على نطاق واسع قد يُعيق هذه الطموحات الطموحة بين الكواكب.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نشر حساب ستارلينك على منصة X: "تعاني ستارلينك حاليًا من انقطاع في الشبكة، ونعمل على إيجاد حل فعال"، مضيفا "نُقدّر صبركم، وسنُشارككم تحديثًا فور حل هذه المشكلة".

أثار الانقطاع استياء العديد من العملاء، حيث طالب الكثيرون على منصة X باسترداد أموالهم، وشارك أحد العملاء: "نأمل أن يكون هناك استرداد كبير قادم، أنتم تفرضون سعرًا مرتفعًا حتى لا يحدث هذا!".

علق أحد مستخدمي X على منشور ستارلينك معترفًا بانقطاع الخدمة قائلًا: "أنت مدين لنا جميعًا باسترداد أموال اليوم... من الأفضل أن ترى خصمًا على الفاتورة التالية وإلا سنواجه مشكلات بسبب عدم تقديمك الخدمة".

وكان كشف ماسك عن خطط جديدة وجريئة لاستراتيجية سبيس إكس لاستعمار المريخ، موضحًا ما أسماه المرحلة التالية في استكشاف الفضاء.

بينما ركز جزء كبير من العرض التقديمي على روبوت تيسلا أوبتيموس في عام 2026، أعلن الملياردير أن سبيس إكس سترسل أيضًا أقمار ستارلينك الصناعية لتوفير الإنترنت لمن يختارون العيش على كوكب المريخ.

وقال: "من الناحية المثالية، سنكون قادرين على نقل أي شخص يرغب في الذهاب إلى المريخ، وجلب جميع المعدات اللازمة لجعله مكتفيًا ذاتيًا، للسماح له بالنمو بمفرده".

وأكد أن الهدف هو شحن موارد كافية إلى الكوكب الأحمر بحيث إذا توقفت مهام الإمداد من الأرض فجأة، يمكن للحياة على المريخ أن تستمر دون انقطاع.

وأضاف ماسك: "إن وجود كوكبين قويين قادرين على البقاء على قيد الحياة سيكون أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار الحضارة على المدى الطويل"، ويعتقد أن وجود كوكبين متعددين قد يطيل عمر البشرية عشرة أضعاف لكن مع أزمة ستارلينك من غير المتوقع أن يتم ذلك.