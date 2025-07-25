شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو خرائط جوجل يشيدون بميزة جديدة وصلت لندن وطوكيو.. أفضل تحديث منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت خرائط جوجل تحديثًا يُشاد به باعتباره "الأفضل منذ سنوات"، فمع هذا التحديث، ستُخبر خرائط جوجل الآن المسافرين بأفضل مكان لركوب المترو للخروج بشكل أسرع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف مستخدم ريديت هذه الأداة الجديدة، ووصفها بأنها "أفضل تحديث لخرائط جوجل منذ سنوات".

وكتب: "تُظهر الخرائط الآن أفضل مكان للجلوس في المترو للخروج بشكل أسرع"، ردًا على المنشور الأصلي على ريديت، وافق أحد المستخدمين على أن هذه الميزة "منقذة للحياة".

وكتب: "لقد زرت طوكيو مؤخرًا، وهم يُطبقون هذه الميزة على جميع خطوط المترو، بالإضافة إلى إخبارك بالمدخل والمخرج الذي يجب استخدامه في المحطات".

وتابع: "لقد كانت بمثابة منقذة للحياة عند محاولة التنقل في أكثر المحطات ازدحامًا في العالم!" سعيدٌ بوجود هذه الميزة في لندن أيضًا الآن."

كما أنه لتجربة الأداة الجديدة بنفسك في لندن، تأكد من استخدام أحدث إصدار من تطبيق خرائط جوجل، وبعد ذلك، ابحث عن الاتجاهات إلى وجهتك المُختارة، واختر "المواصلات العامة".

مرر للأسفل إلى المسار، وسترى قسمًا جديدًا بعنوان "موضع الصعود لأسرع مخرج"، إلى جانب رسم بياني يوضح ما إذا كان عليك الصعود من الخلف أو المنتصف أو الأمام.

أشار العديد من المستخدمين إلى أن هذه الميزة متوفرة بالفعل في اليابان، وأجاب أحد المستخدمين: "لقد كانت ميزةً مُتاحةً في خرائط طوكيو منذ فترة، إنها مفيدةٌ جدًا".

وأضاف آخر: "أخيرًا، هذا ما أحببته في خرائط جوجل عندما كنت في اليابان، حتى أنها تُظهر لك المخرج الذي يجب استخدامه".

وكتب أحدهم: "لقد استخدمت هذه الميزة من قبل في طوكيو، وقد جعلت الحياة أسهل بكثير"