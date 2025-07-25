شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع قيمة عملة "بيتكوين" مع تلاشى آمال خفض الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت قيمة عملة "بيتكوين" اليوم الجمعة جنبًا إلى جنب مع الأصول ذات المخاطر العالية؛ حيث إن انحسار الآمال بشأن خفض معدلات الفائدة الأمريكية قوضت إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وذكرت منصة "كوين ديسك" المتخصصة في العملات الرقمية المشفرة أن عملة "بيتكوين" انخفضت بأكثر من 2.5% لتسجل 115 ألفا و170 دولارًا، ما يمثل أدنى مستوى منذ 10 يوليو الجاري.

ويعد التراجع كسرًا سلبيًا لنطاق التماسك الأخير الذي كانت تتحرك ضمنه العملة بين 116 ألفا و112 ألف دولار، ما قد يشير إلى مزيد من الضغوط البيعية على المدى القريب، خاصةً في حال عدم قدرة السوق على استعادة مستوى الدعم السابق.

كما شهد سوق العملات المشفّرة تراجعًا عامًا؛ حيث انخفضت معظم الأصول الرقمية الرئيسية، من بينها عملة "إيثيريوم"، و"سولانا"، و"إكس آر بي" بنسبة تتراوح بين 2% و3%.

وانخفض سعر عملة "سولانا" 179.24 دولار، كما هبط سعر عملة "إكس آر بي" إلى 3.1030 دولار.

ونقلت شبكة "بلومبيرج" عن محللين قولهم إن الاتجاه الصاعد الأوسع لا يزال قائمًا، لكن الزخم قد تباطأ، والمتداولون أصبحوا أكثر حذرًا.

وأوضح المحللون أن بيانات التوظيف الأمريكية القوية التي صدرت أمس أضعفت التوقعات بخفض قريب للفائدة، ما أدى إلى إنهاء موجة صعود دامت سبعة أيام في أسواق الأسهم الآسيوية، وأدى إلى ضغط على سوق العملات الرقمية.