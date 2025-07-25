شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بفضل الذكاء الاصطناعى.. ظهور 5 وظائف جديدة تغير قواعد سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التطور السريع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يشهد العالم ظهور مجموعة من الوظائف الجديدة كليًا لم تكن موجودة قبل خمس سنوات فقط وهذه الوظائف لا ترتبط بالوظائف التقليدية، بل ترتكز على أدوات رقمية، خوارزميات، وبيئات افتراضية غيرت قواعد سوق العمل، وفتحت المجال أمام جيل جديد من المهنيين.

ويشير تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أكثر من 40% من الوظائف في العالم ستتغير خلال السنوات العشر المقبلة، وأن وظائف مثل تحليل البيانات، الأمن السيبراني، وتصميم تجارب المستخدم ستكون في الصدارة.

إليك أبرز 5 وظائف ظهرت مؤخرًا بفضل تنامي استخدامات الذكاء الاصطناعي :

1.مهندس الإرشاد الذكي

إحدى أبرز هذه الوظائف هي وظيفة "مهندس الإرشاد الذكي Prompt Engineer"، وهو الشخص الذي يصمم الأوامر الدقيقة (prompts) التي تُستخدم للتواصل الفعال مع أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" و"ميدجورني". هذا الدور أصبح مطلوبًا في شركات إعلامية، تعليمية، وتقنية، بهدف تحسين مخرجات الذكاء الاصطناعي وجعلها أكثر دقة وفائدة.

2. صانع محتوى خوارزمي

في موازاة ذلك، ظهرت وظيفة "خبير خوارزميات تيك توك ويوتيوب"، وهو شخص يدرس تحركات الجمهور وسلوك الخوارزميات ليصنع محتوى يصل لأكبر شريحة ممكنة،فلا يقتصر دوره على التصوير، بل يستخدم أدوات تحليل البيانات لتوجيه المحتوى بدقة عالية، ويُعد اليوم شريكًا أساسيًا في أي فريق تسويق رقمي.

3. مدرب الروبوتات

ومع تصاعد وتيرة استخدام الروبوتات في الحياة اليومية، ظهرت مهنة "مدرب الروبوتات"، خصوصًا في البيوت الذكية والمراكز التعليمية المتقدمة ويتولى المدرب برمجة الروبوت على التفاعل البشري الطبيعي، ويصحّح استجاباته.

4. متخصص الخصوصية الرقمية

أما في ظل تزايد المخاوف بشأن الخصوصية، فقد ظهرت وظيفة "أخصائي حماية البيانات"، ومهمته دراسة التطبيقات والمنصات من حيث ما تجمعه من بيانات المستخدمين، والتأكد من مطابقتها للقوانين المحلية والدولية.

هذا الدور بات ضروريًا في البنوك وشركات الاتصالات وشركات التطبيقات الإلكترونية.

5.مصمم واقع افتراضي

ومن الوظائف الحديثة أيضًا، "مصمم تجارب الواقع الافتراضي (VR Designer)"، وهو شخص يصمم بيئات رقمية متكاملة تُستخدم في التعليم، السياحة، أو حتى العلاج النفسي. رغم أنها لا تزال في بداياتها في مصر، فإنها تلقى اهتمامًا متزايدًا لدى شركات التدريب وتطوير الألعاب.

