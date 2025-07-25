شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إسبانيا تعرض 400 مليون يورو لإحياء تلسكوب الثلاثين متراً بعد اقتراح ترامب إلغاءه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت ديانا مورانت، وزيرة العلوم والابتكار والجامعات في إسبانيا، أن الحكومة الإسبانية ستقدم 400 مليون يورو (471 مليون دولار) كحد أقصى لإنقاذ تلسكوب الثلاثين مترًا، وهو منشأة فلكية ضخمة تواجه احتمال الإلغاء بسبب قيود الميزانية في الولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قالت مورانت، "إسبانيا تريد، ويمكنها، أن تكون، موطنًا لمستقبل علم الفلك والفيزياء الفلكية.. لدينا القدرة والإرادة السياسية لتحقيق ذلك".

وكان من المقرر أن يتم وضع تلسكوب الثلاثين مترًا (TMT) على جبل في هاواي يُسمى ماونا كيا، ويُعد هذا موقعًا شهيرًا للرصد نظرًا لسمائه المظلمة بشكل لافت للنظر وطقسه الجيد.

مع ذلك، واجه تطوير تلسكوب TMT تحدياتٍ كبيرة، وبرز التحدي الأكبر مؤخرًا، إذ طالب اقتراح إدارة ترامب لميزانية السنة المالية 2026 (FY26) للمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF)، التي تمول أعمال تصميم وتطوير تلسكوب TMT، بإلغاء هذا التمويل تمامًا.

كما أنه نتيجةً لذلك، قدمت الحكومة الإسبانية مبلغها الكبير من المال على أمل نقل تلسكوب TMT إلى جزيرة لا بالما في جزر الكناري ومواصلة البناء هناك.

وقالت مورانت: "إذا اكتمل المشروع، فلن يقتصر الأمر على بناء التلسكوب فحسب، بل سيشمل أيضًا عقودًا من العمليات العلمية، وخلق فرص عمل ماهرة، ودعمًا اقتصاديًا واجتماعيًا للجزيرة".

ينص طلب ترامب لميزانية مؤسسة العلوم الوطنية للعام المقبل تحديدًا على إمكانية انتقال تلسكوب GMT إلى "مرحلة التصميم النهائية"، بينما لا يمكن لتلسكوب TMT ذلك.

أوضحت مورانت: "في مواجهة خطر شلّ هذا المشروع العلمي الدولي الكبير، قررت الحكومة الإسبانية العمل بالتزام مُضاعف تجاه العلم والبنى التحتية العلمية الرئيسية لصالح المعرفة العالمية".